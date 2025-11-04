https://ria.ru/20251104/moldaviya--2052746182.html
Молдавия решила вернуться к участию в "Евровидении"
Молдавия решила вернуться к участию в "Евровидении"
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости.
Молдавия после паузы решила вернуться к участию в конкурсе "Евровидение", сообщила пресс-служба компании Teleradiomoldova
, которая традиционно отвечает за отбор участников.
отказалась от участия в конкурсе в 2025 году, объяснив это никаким уровнем участников национального отбора.
"Компания Teleradio-Moldova объявила о возвращении Молдовы на международный песенный конкурс "Евровидение-2026". Решение принято по итогам консультаций с артистами, продюсерами и представителями отечественной музыкальной индустрии", - говорится в сообщении компании.
Организаторы национального отбора решили изменить правила. Для обеспечения объективной оценки финального этапа национального отбора жюри будет состоять из 20 человек — 5 международных и 15 национальных экспертов. Также к отбору привлекут двух местных продюсеров, которые помогут оценить актуальность заявок.
Ранее Молдавия ни разу не побеждала в "Евровидении", страна занимала третье место в 2017 году.