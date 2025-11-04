Рейтинг@Mail.ru
Молдавия решила вернуться к участию в "Евровидении" - РИА Новости, 04.11.2025
11:39 04.11.2025
Молдавия решила вернуться к участию в "Евровидении"
Молдавия решила вернуться к участию в "Евровидении"
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Молдавия после паузы решила вернуться к участию в конкурсе "Евровидение", сообщила пресс-служба компании Teleradiomoldova, которая традиционно отвечает за отбор участников.
Молдавия отказалась от участия в конкурсе в 2025 году, объяснив это никаким уровнем участников национального отбора.
Логотип песенного конкурса Евровидение - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
СМИ: организатор "Евровидения" отменил голосование о недопуске Израиля
14 октября, 01:09
"Компания Teleradio-Moldova объявила о возвращении Молдовы на международный песенный конкурс "Евровидение-2026". Решение принято по итогам консультаций с артистами, продюсерами и представителями отечественной музыкальной индустрии", - говорится в сообщении компании.
Организаторы национального отбора решили изменить правила. Для обеспечения объективной оценки финального этапа национального отбора жюри будет состоять из 20 человек — 5 международных и 15 национальных экспертов. Также к отбору привлекут двух местных продюсеров, которые помогут оценить актуальность заявок.
Ранее Молдавия ни разу не побеждала в "Евровидении", страна занимала третье место в 2017 году.
Ярослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В США сравнили "Интервидение" с "Евровидением"
21 сентября, 03:38
 
