Молдавский комитет "Победа" обратился к МИД России с просьбой

КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что обратился к МИД России с просьбой помочь в восстановлении памятников героям Великой Отечественной войны на территории Молдавии.

Он отметил, что большая часть памятников находится в ведении местных органов власти - районных советов, городских и сельских мэрий.

"Со многими представителями местного самоуправления нам удаётся найти общий язык, и, несмотря на сложную обстановку, убедить их принять участие в восстановлении памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Но решить такие вопросы без дополнительного спонсорства зачастую бывает просто невозможно", - объяснил общественник.