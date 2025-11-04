Рейтинг@Mail.ru
Молдавский комитет "Победа" обратился к МИД России с просьбой - РИА Новости, 04.11.2025
14:50 04.11.2025
Молдавский комитет "Победа" обратился к МИД России с просьбой
Глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что обратился к МИД России с просьбой помочь в восстановлении памятников героям
в мире, молдавия, россия, германия, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Германия, Майя Санду
Молдавский комитет "Победа" обратился к МИД России с просьбой

Петрович попросил Россию помочь восстановить памятники героям ВОВ в Молдавии

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер молдавского координационного комитета "Победа", председатель Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович
Лидер молдавского координационного комитета Победа, председатель Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Лидер молдавского координационного комитета "Победа", председатель Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что обратился к МИД России с просьбой помочь в восстановлении памятников героям Великой Отечественной войны на территории Молдавии.
"Обратился к Министерству иностранных дел Российской Федерации с просьбой продолжить программу финансирования ремонта и восстановления памятников героям Великой Отечественной войны на территории Республики Молдова. В Республике Молдова не существует государственной программы по уходу за воинскими памятниками и захоронениями", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он отметил, что большая часть памятников находится в ведении местных органов власти - районных советов, городских и сельских мэрий.
"Со многими представителями местного самоуправления нам удаётся найти общий язык, и, несмотря на сложную обстановку, убедить их принять участие в восстановлении памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Но решить такие вопросы без дополнительного спонсорства зачастую бывает просто невозможно", - объяснил общественник.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
