Власти Молдавии хотят взять под контроль онлайн пространство, заявил Лунгу

КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии намерены взять под контроль онлайн пространство при молчаливой поддержке Европейского Союза, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу.

Ранее спикер парламента Игорь Гросу заявил, что в стране могут запретить платформы TikTok и Telegram , если их будут использовать, чтобы повлиять на результаты выборов в республике.

"Нет никакой критики со стороны стран Европейского Союза — все со всем согласны. Захотел (спикер парламента Игорь - ред.) Гросу цензурировать TikTok? Молчат. Захотел цензурировать Facebook*? Тоже молчат", - написал Лунгу в своем Telegram-канале

Он отметил, что ситуация в стране стала гораздо хуже, чем была 10 лет назад.

"В период захваченного государства (2014-2019 годы - ред.) были очень многие попытки обелить некоторых персонажей в Гугле, в Википедии и т.д. и т.п. На сегодняшний день происходит страшнее. Под маской демократии и свободы слова в Гугле, Википедии и уже в СМИ возможно все", — отметил Лунгу.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.