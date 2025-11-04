Рейтинг@Mail.ru
Вековые традиции патриотизма объединяют народы России, заявил Мишутин - РИА Новости, 04.11.2025
17:21 04.11.2025
Вековые традиции патриотизма объединяют народы России, заявил Мишутин
Вековые традиции патриотизма объединяют народы России, заявил Мишутин - РИА Новости, 04.11.2025
Вековые традиции патриотизма объединяют народы России, заявил Мишутин
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства, отметив, что вековые традиции патриотизма объединяют народы РФ, помогают... РИА Новости, 04.11.2025
общество
россия
михаил мишустин
день народного единства
россия
общество, россия, михаил мишустин, день народного единства
Общество, Россия, Михаил Мишустин, День народного единства
Вековые традиции патриотизма объединяют народы России, заявил Мишутин

Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства, отметив, что вековые традиции патриотизма объединяют народы РФ, помогают противостоять внешним угрозам.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём народного единства... И сегодня многовековые традиции патриотизма, гражданской ответственности, любви к Отечеству объединяют народы нашей страны вокруг общих целей и задач, помогают противостоять внешним угрозам, являются основой развития и благополучия России", - говорится в телеграмме.
По словам Мишустина, 4 ноября мы отдаём дань уважения героям, одержавшим победу в 1612 году, тем, кто положил конец Смутному времени, отстоял независимость Родины, внёс вклад в укрепление российской государственности.
"Желаю вам успехов в работе, здоровья и всего наилучшего", - заключил он.
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства
Вчера, 16:13
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинДень народного единства
 
 
