11:18 04.11.2025 (обновлено: 12:04 04.11.2025)
США проведут тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты
США проведут испытательный пуск МБР, способной нести ядерный заряд, сообщает 30-е крыло Космических сил США, расположенное на базе "Ванденберг" в Калифорнии. РИА Новости, 04.11.2025
дональд трамп, министерство обороны сша, сша, в мире, вооруженные силы сша, minuteman iii, ввс сша
Дональд Трамп, Министерство обороны США, США, В мире, Вооруженные силы США, Minuteman III, ВВС США
США проведут тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты

США 5 ноября проведут тестовый пуск невооруженной МБР Minuteman III

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Elora J. McCutcheonТестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Elora J. McCutcheon
Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. США проведут испытательный пуск МБР, способной нести ядерный заряд, сообщает 30-е крыло Космических сил США, расположенное на базе "Ванденберг" в Калифорнии.
«

"Операционный испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III командования глобальных ударов ВВС США запланирован 4 ноября в промежутке между 23:01 по 05:01 по тихоокеанскому времени в северной части базы", — говорится в пресс-релизе.

В понедельник издание Newsweek сообщило, что запуск запланирован с базы в направлении полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн. В публикации утверждается, что этот пуск стандартный и был запланирован много лет назад.
Предстоящее испытание станет вторым за последние два месяца: в сентябре подводные силы США провели пуск четырех невооруженных ракет Trident II D5 в Атлантическом океане. Саму же ракету Minuteman III до этого испытывали в феврале.
По информации проекта Nuclear Information Project Федерации американских ученых, на вооружении ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III, дальность которых превышает шесть тысяч миль. Они размещены в шахтах в Колорадо, Монтане, Небраске, Северной Дакоте и Вайоминге.

Распоряжение Трампа

На прошлой неделе американский лидер распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он отметил, что Вашингтон не уведомлял о своих намерениях.
При этом представитель Кремля задался вопросом, что именно имел в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет о тестах новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник", то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул Песков. Он также выразил надежду, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях как "Буревестника", так и подводного аппарата "Посейдон".

Владимир Путин ранее сообщил, что Россия 28 октября успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

До этого Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил ему, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.

Глава Минэнерго Крис Райт позже уточнил, что речь идет не о подрывах, а об испытаниях всех остальных компонентов оружия, чтобы убедиться в их исправности.
Дональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАВ миреВооруженные силы СШАMinuteman IIIВВС США
 
 
Заголовок открываемого материала