ВС России сорвали попытку наемников деблокировать ВСУ в районе Гришино
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 04.11.2025 (обновлено: 12:35 04.11.2025)
ВС России сорвали попытку наемников деблокировать ВСУ в районе Гришино
ВС России сорвали попытку наемников деблокировать ВСУ в районе Гришино
Российские войска пресекли три попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из района Гришино в Донецкой народной республике,... РИА Новости, 04.11.2025
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали попытку наемников деблокировать ВСУ в районе Гришино

ВС России пресекли три попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские войска пресекли три попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из района Гришино в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.
В районе Димитрова продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения. За сутки уничтожены до 205 боевиков. Подразделения продвигаются в сторону микрорайона Западный, уже освободили 17 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях города.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Кроме того, армия отразила десять атак противника, пытавшегося выйти из окружения в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска в ДНР. Продолжается зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог, освобождены 24 здания.
В районе Купянска в Харьковской области военные продолжают сжимать кольцо окружения. Также продолжается сжатие кольца с северо-востока в районе Петропавловки.
Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Тем временем, "Запад" овладел переправой через реку Оскол и взял в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Там блокирован 31 украинский батальон. Бойцы пресекают попытки вырваться из окружения, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
