МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские войска пресекли три попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из района Гришино в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны

В районе Димитрова продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения. За сутки уничтожены до 205 боевиков. Подразделения продвигаются в сторону микрорайона Западный, уже освободили 17 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях города.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Кроме того, армия отразила десять атак противника, пытавшегося выйти из окружения в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска в ДНР. Продолжается зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог, освобождены 24 здания.

В районе Купянска в Харьковской области военные продолжают сжимать кольцо окружения. Также продолжается сжатие кольца с северо-востока в районе Петропавловки.