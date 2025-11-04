МИД: Запад, украинизируя повестку дня, отвлекает ЮНЕСКО от насущных задач

“Очевидно, что организация нуждается в переменах. Мы надеемся, что нынешняя сессия Генконференции станет поворотным моментом в развитии ЮНЕСКО. Мы приветствуем настрой избранного гендиректора, профессора Халида Аль-Анани, содействовать укреплению роли стран-членов в управлении организацией, обеспечении прозрачности и подотчетности в финансовых вопросах. В позитиве отмечаем, что гендиректором впервые стал представитель арабского мира. Мы убеждены, что необходимо добиваться справедливой географической представленности всех в социокультурных регионах, органах ЮНЕСКО, ее конвенциях и программах”, - подчеркнул замминистра.