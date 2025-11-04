МИД: Запад, украинизируя повестку дня, отвлекает ЮНЕСКО от насущных задач

САМАРКАНД, 4 ноя - РИА Новости. Ряд западных стран, спонсируя киевский режим и украинизируя повестку дня, отвлекают внимание и ресурсы ЮНЕСКО от решения насущных задач, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Россия с обеспокоенностью отмечает усиление турбулентности и конфронтации в мировых делах, что непосредственно сказывается на состоянии международного гуманитарного взаимодействия в сфере ответственности ЮНЕСКО, указал он. В частности, Москва констатирует продолжающееся притеснение русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине.
“Необходимо должное внимание к теме безопасности журналистов, в том числе российских, и их убийств, фактам давления на СМИ, атакам на объекты культуры и образования. Показательно отсутствие реакции на действия украинских властей, подвергающих опасности объект всемирного наследия исторический центр Одессы из-за шагов, направленных на снос памятника великому поэту Александру Пушкину, равно как демонтаж множества других исторических памятников в городе”, - сказал он в ходе сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.
“Мы отмечаем дальнейшее стремление узкой группы стран политизировать организацию, использовать ее в своих корыстных интересах. Спонсируя киевский режим, украинизируя повестку дня, они отвлекают внимание и ресурсы Всемирного гуманитарного форума от решения насущных задач. И все это происходит в условиях назревающего бюджетного кризиса на фоне выхода из ЮНЕСКО США, причем без выплаты значительной задолженности”, - отметил дипломат.
Под угрозой реализация ключевых проектов организации, указал Панкин, не исключена необходимость принятия чрезвычайных мер, будет востребована дополнительная поддержка программ.
“Очевидно, что организация нуждается в переменах. Мы надеемся, что нынешняя сессия Генконференции станет поворотным моментом в развитии ЮНЕСКО. Мы приветствуем настрой избранного гендиректора, профессора Халида Аль-Анани, содействовать укреплению роли стран-членов в управлении организацией, обеспечении прозрачности и подотчетности в финансовых вопросах. В позитиве отмечаем, что гендиректором впервые стал представитель арабского мира. Мы убеждены, что необходимо добиваться справедливой географической представленности всех в социокультурных регионах, органах ЮНЕСКО, ее конвенциях и программах”, - подчеркнул замминистра.
Россия выдвинула свою кандидатуру в исполнительный совет организации, в случае избрания полна решимости активно в нем работать, добавил Панкин.