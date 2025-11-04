Рейтинг@Mail.ru
МИД: Запад, украинизируя повестку дня, отвлекает ЮНЕСКО от насущных задач - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/mid-2052733062.html
МИД: Запад, украинизируя повестку дня, отвлекает ЮНЕСКО от насущных задач
МИД: Запад, украинизируя повестку дня, отвлекает ЮНЕСКО от насущных задач - РИА Новости, 04.11.2025
МИД: Запад, украинизируя повестку дня, отвлекает ЮНЕСКО от насущных задач
Ряд западных стран, спонсируя киевский режим и украинизируя повестку дня, отвлекают внимание и ресурсы ЮНЕСКО от решения насущных задач, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T09:55:00+03:00
2025-11-04T09:55:00+03:00
александр панкин
россия
москва
прибалтика
александр пушкин
юнеско
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20251103/vengriya-2052656876.html
https://ria.ru/20251102/mid-2052484082.html
россия
москва
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр панкин, россия, москва, прибалтика, александр пушкин, юнеско, в мире
Александр Панкин, Россия, Москва, Прибалтика, Александр Пушкин, ЮНЕСКО, В мире
МИД: Запад, украинизируя повестку дня, отвлекает ЮНЕСКО от насущных задач

МИД РФ: Запад, украинизируя повестку дня, отвлекает ЮНЕСКО от насущных задач

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРКАНД, 4 ноя - РИА Новости. Ряд западных стран, спонсируя киевский режим и украинизируя повестку дня, отвлекают внимание и ресурсы ЮНЕСКО от решения насущных задач, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Россия с обеспокоенностью отмечает усиление турбулентности и конфронтации в мировых делах, что непосредственно сказывается на состоянии международного гуманитарного взаимодействия в сфере ответственности ЮНЕСКО, указал он. В частности, Москва констатирует продолжающееся притеснение русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине.
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Венгрия не присоединилась к антироссийскому заявлению ЕС на сессии ЮНЕСКО
Вчера, 17:17
“Необходимо должное внимание к теме безопасности журналистов, в том числе российских, и их убийств, фактам давления на СМИ, атакам на объекты культуры и образования. Показательно отсутствие реакции на действия украинских властей, подвергающих опасности объект всемирного наследия исторический центр Одессы из-за шагов, направленных на снос памятника великому поэту Александру Пушкину, равно как демонтаж множества других исторических памятников в городе”, - сказал он в ходе сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.
“Мы отмечаем дальнейшее стремление узкой группы стран политизировать организацию, использовать ее в своих корыстных интересах. Спонсируя киевский режим, украинизируя повестку дня, они отвлекают внимание и ресурсы Всемирного гуманитарного форума от решения насущных задач. И все это происходит в условиях назревающего бюджетного кризиса на фоне выхода из ЮНЕСКО США, причем без выплаты значительной задолженности”, - отметил дипломат.
Под угрозой реализация ключевых проектов организации, указал Панкин, не исключена необходимость принятия чрезвычайных мер, будет востребована дополнительная поддержка программ.
“Очевидно, что организация нуждается в переменах. Мы надеемся, что нынешняя сессия Генконференции станет поворотным моментом в развитии ЮНЕСКО. Мы приветствуем настрой избранного гендиректора, профессора Халида Аль-Анани, содействовать укреплению роли стран-членов в управлении организацией, обеспечении прозрачности и подотчетности в финансовых вопросах. В позитиве отмечаем, что гендиректором впервые стал представитель арабского мира. Мы убеждены, что необходимо добиваться справедливой географической представленности всех в социокультурных регионах, органах ЮНЕСКО, ее конвенциях и программах”, - подчеркнул замминистра.
Россия выдвинула свою кандидатуру в исполнительный совет организации, в случае избрания полна решимости активно в нем работать, добавил Панкин.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
МИД: Россия надеется, что в ЮНЕСКО выправят ситуацию с защитой журналистов
2 ноября, 10:42
 
Александр ПанкинРоссияМоскваПрибалтикаАлександр ПушкинЮНЕСКОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала