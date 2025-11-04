Мерц призвал муниципалитеты сокращать расходы

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал сокращать расходы в ответ на жалобы муниципалитетов на нехватку средств для решения социальных задач.

"Решения лежат, скорее, в сфере корректировки расходов, чем в сфере увеличения доходов. Ни федеральное правительство, ни земли не в состоянии компенсировать этот рост расходов за счет увеличения субсидий муниципалитетам. Мы должны заняться расходами…, чтобы (они - ред.) не вышли полностью из-под контроля", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции во время своего визита в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания

Канцлер сообщил, что ранее получил несколько обращений от муниципалитетов с просьбой о финансовой помощи. По его словам, муниципалитеты столкнулись с серьезными проблемами из-за резкого роста расходов, в частности, на помощь молодежи, социальную интеграцию, соцпомощь, уход за нуждающимися и авансы на выплату алиментов.

"Это основные области, которые в настоящее время стали для муниципалитетов непосильным бременем", - признал Мерц.