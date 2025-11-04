"Макрон объявил войну": на Западе ужаснулись решению президента

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил войну свободе слова, пишет специалист по международному праву Джеймс Тидмарш в публикации в издании Spectator.
«
"Макрон объявил войну свободе слова. <…> Его видение Европы – это свобода слова, где она возможна только тогда, когда ее можно отследить, и где платформы заранее подавляют все, что может вызвать вопросы у правительства", — отметил он.
«
"Предупреждения Макрона о фейковых аккаунтах больше похожи на аргумент в пользу ужесточения государственного контроля над свободой слова, чем на защиту демократии", — добавил Тидмарш.
Эксперт отмечает, что у французского правительства не всегда есть возможность принимать законы внутри страны — в этом случае президент обращается к общеевропейскому законодательству. Закон ЕС о цифровых услугах уже наделяет регулирующие органы полномочиями контролировать так называемые "системные риски" в интернете.
«
"Угроза заключается в том, что за оставшееся время своего пребывания у власти Макрон все еще может установить правила, определяющие, что европейцы могут и не могут говорить", — опасается аналитик.
Резкое ужесточение информационной политики Парижа совпало с рекордным падением популярности Эммануэля Макрона и ростом общественного недовольства внутри страны. В начале октября лидера Франции признали самым непопулярным руководителем Пятой республики за всю ее историю.
