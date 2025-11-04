Рейтинг@Mail.ru
"Макрон объявил войну": на Западе ужаснулись решению президента
02:41 04.11.2025 (обновлено: 03:23 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/makron-2052700185.html
"Макрон объявил войну": на Западе ужаснулись решению президента
"Макрон объявил войну": на Западе ужаснулись решению президента - РИА Новости, 04.11.2025
"Макрон объявил войну": на Западе ужаснулись решению президента
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил войну свободе слова, пишет специалист по международному праву Джеймс Тидмарш в публикации в издании Spectator. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T02:41:00+03:00
2025-11-04T03:23:00+03:00
в мире
франция
европа
россия
эммануэль макрон
spectator
евросоюз
франция
европа
россия
в мире, франция, европа, россия, эммануэль макрон, spectator, евросоюз
В мире, Франция, Европа, Россия, Эммануэль Макрон, Spectator, Евросоюз
Аналитик Тидмарш: Макрон объявил войну свободе слова

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Франции Эммануэль Макрон беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Yves Herman
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил войну свободе слова, пишет специалист по международному праву Джеймс Тидмарш в публикации в издании Spectator.
«
"Макрон объявил войну свободе слова. <…> Его видение Европы – это свобода слова, где она возможна только тогда, когда ее можно отследить, и где платформы заранее подавляют все, что может вызвать вопросы у правительства", — отметил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после заявления об Украине
25 октября, 10:14
Обозреватель резко критикует позицию президента Франции, который регулярно обвиняет Россию в манипуляции онлайн-контентом в стремлении дестабилизировать европейские демократии.
«
"Предупреждения Макрона о фейковых аккаунтах больше похожи на аргумент в пользу ужесточения государственного контроля над свободой слова, чем на защиту демократии", — добавил Тидмарш.
Эксперт отмечает, что у французского правительства не всегда есть возможность принимать законы внутри страны — в этом случае президент обращается к общеевропейскому законодательству. Закон ЕС о цифровых услугах уже наделяет регулирующие органы полномочиями контролировать так называемые "системные риски" в интернете.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Дуров обвинил власти Франции в преследовании свободы слова
12 июля, 05:41
«
"Угроза заключается в том, что за оставшееся время своего пребывания у власти Макрон все еще может установить правила, определяющие, что европейцы могут и не могут говорить", — опасается аналитик.
Резкое ужесточение информационной политики Парижа совпало с рекордным падением популярности Эммануэля Макрона и ростом общественного недовольства внутри страны. В начале октября лидера Франции признали самым непопулярным руководителем Пятой республики за всю ее историю.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Макрон сделал новое заявление о России
24 октября, 21:05
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
