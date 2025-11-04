https://ria.ru/20251104/madonna-2052804979.html
Певица Мадонна тайно обручилась с бывшим футболистом, пишут СМИ
Американская певица Мадонна, которая в августе отметила 67-летие, тайно обручилась с 29-летним бывшим футболистом Акимом Моррисом, сообщил портал Radar Online... РИА Новости, 04.11.2025
Мадонна тайно обручилась с 29-летним экс-футболистом Акимом Моррисом