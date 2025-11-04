Рейтинг@Mail.ru
Певица Мадонна тайно обручилась с бывшим футболистом, пишут СМИ
Шоубиз
 
17:01 04.11.2025 (обновлено: 17:05 04.11.2025)
Певица Мадонна тайно обручилась с бывшим футболистом, пишут СМИ
Певица Мадонна тайно обручилась с бывшим футболистом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
Певица Мадонна тайно обручилась с бывшим футболистом, пишут СМИ
Американская певица Мадонна, которая в августе отметила 67-летие, тайно обручилась с 29-летним бывшим футболистом Акимом Моррисом, сообщил портал Radar Online... РИА Новости, 04.11.2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Певица Мадонна тайно обручилась с бывшим футболистом, пишут СМИ

Мадонна тайно обручилась с 29-летним экс-футболистом Акимом Моррисом

Певица Мадонна
Певица Мадонна - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Getty Images / Taylor Hill
Певица Мадонна. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Американская певица Мадонна, которая в августе отметила 67-летие, тайно обручилась с 29-летним бывшим футболистом Акимом Моррисом, сообщил портал Radar Online со ссылкой на источники.
"Мадонна тайно обручилась с 29-летним... Акимом Моррисом", - пишет портал.
Как заявили порталу неназванные источники, певица "тихо приняла предложение" от Морриса. Портал напоминает, что ранее Моррис играл в футбольной команде Renegades.
Отмечается также, что Мадонна и Моррис начали встречаться в прошлом году. Слухи о помолвке впервые появились в январе, когда Мадонна опубликовала фотографии, на которых она показала бриллиантовое кольцо во время новогодней поездки в Токио.
Radar Online добавляет, что пока нет информации о точной дате свадьбы, однако уже началось планирование самой церемонии. Один из неназванных источников сообщил порталу, что Мадонна обдумывает проведение свадьбы в Италии, Португалии или в своем доме в Ист-Хэмптоне в штате Нью-Йорк.
Голливудская звезда Брэд Питт (справа) и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Обама, Мадонна и Газманов: звезды, неожиданно оказавшиеся родственниками
12 февраля, 17:27
 
