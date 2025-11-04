В конгрессе США отреагировали на заявление Трампа о России

Так она отреагировала на слова Трампа в интервью телеканалу CBS о том, что между Россией и США не так много деловых контактов из-за глупости.



Кроме того, глава Белого дома заявил, что руководство России хочет экономического сотрудничества с Вашингтоном и он полностью это поддерживает.



В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что многие компании США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией.