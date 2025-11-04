Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США отреагировали на заявление Трампа о России - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/luna-2052792983.html
В конгрессе США отреагировали на заявление Трампа о России
В конгрессе США отреагировали на заявление Трампа о России - РИА Новости, 04.11.2025
В конгрессе США отреагировали на заявление Трампа о России
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна поддержала заявление главы Белого дома Дональда Трампа о важности торговли с Россией. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T16:05:00+03:00
2025-11-04T16:05:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20251104/stubb-2052724581.html
https://ria.ru/20251104/tramp-2052673759.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, конгресс сша
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Конгресс США
В конгрессе США отреагировали на заявление Трампа о России

Конргессвумен Луна поддержала заявление Трампа о торговле с Россией

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна поддержала заявление главы Белого дома Дональда Трампа о важности торговли с Россией. Об этом она написала в соцсети X.

"Торговая сделка + мир = победа для всех!" — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Заявление Стубба о Путине вызвало изумление в Финляндии
Вчера, 08:34
Так она отреагировала на слова Трампа в интервью телеканалу CBS о том, что между Россией и США не так много деловых контактов из-за глупости.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что руководство России хочет экономического сотрудничества с Вашингтоном и он полностью это поддерживает.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что многие компании США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Ставим на русских: США убедились, что Россия в любом случае победит
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала