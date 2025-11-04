МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Строительство завода боеприпасов при участии немецкого оружейного концерна Rheinmetall началось во вторник в Литве, заявила литовский премьер-министр Инга Ругинене.
В июне 2024 года министерство экономики и инноваций Литвы подписало с немецким оружейным концерном Rheinmetall договор о строительстве завода боеприпасов.
"Сегодня мы начали строительство первого завода боеприпасов Rheinmetall в Литве", - написала Ругинене в соцсети X.
Как сообщает портал Delfi, стоимость предприятия составляет 141 миллион евро. По плану, строительство будет завершено к концу 2026 года, а ввод в эксплуатацию ожидается в начале 2027 года. Завод будет производить боеприпасы калибра 155 миллиметров, отмечает Delfi.
По данным портала, 48% акций будущего предприятия принадлежат литовской государственной энергетической группе EPSO-G, 1% - Гирайтскому оружейному заводу, управляемому министерством финансов, а оставшиеся 51% - Rheinmetall.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
