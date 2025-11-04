В Литве начали строить завод боеприпасов при участии Rheinmetall

"Сегодня мы начали строительство первого завода боеприпасов Rheinmetall в Литве", - написала Ругинене в соцсети X.

Как сообщает портал Delfi, стоимость предприятия составляет 141 миллион евро. По плану, строительство будет завершено к концу 2026 года, а ввод в эксплуатацию ожидается в начале 2027 года. Завод будет производить боеприпасы калибра 155 миллиметров, отмечает Delfi.