Лепс выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева
04.11.2025
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Народный артист РФ Григорий Лепс выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего, народного артиста России Юрия Николаева, отметив, что с ним ушла эпоха.
Ранее во вторник народный артист РФ
, артист балета Николай Цискаридзе
сообщил, что Николаев
умер в возрасте 76 лет.
"Сегодня ушел из жизни блестящий телеведущий, мой хороший близкий товарищ Юрий Николаев. Ушел потрясающий человек с большим, щедрым сердцем и с широкой, открытой душой. Ушла эпоха. Мои соболезнования семье и родным. Светлая память", - написал Лепс
в своем Telegram-канале
.
Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе
. Родители легендарного телеведущего — ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС
. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.