В Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
14:15 04.11.2025
В Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев, сообщили СМИ
В Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
В Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев, сообщили СМИ
Власти Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев "на ближайшие годы" на фоне смены приоритетов и увеличением расходов на оборону страны,... РИА Новости, 04.11.2025
в мире
латвия
оон
латвия
в мире, латвия, оон
В мире, Латвия, ООН
В Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев, сообщили СМИ

LSM: власти Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев

Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Власти Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев "на ближайшие годы" на фоне смены приоритетов и увеличением расходов на оборону страны, некоторые льготы для них могут отменить, сообщил портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на представителя Агентства ООН по делам беженцев в Латвии Даце Мейлии.
Как заявила радио Мейлия, латвийские власти планируют пересмотреть финансирование программы поддержки украинских беженцев в бюджете на 2026 год. Радио уточняет, что ежемесячно в Латвию прибывают от 500 до 600 украинцев.
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Ирландии могут сократить срок бесплатного размещения украинцев, пишут СМИ
3 ноября, 23:33
"В государственном бюджете на следующий год будет пересмотрено финансирование программы поддержки украинских беженцев, но конкретный план еще готовится. Ожидаемое сокращение связано с приоритетами, названными в госбюджете,... с увеличением расходов на оборону, а также с тем, что пришло время пересмотреть меры государственной поддержки, предоставляемые украинским беженцам", - отмечает радио.
Мейлия также добавила LSM, что некоторые льготы для беженцев могут отменить.
"Уже сейчас ясно, что некоторые льготы для беженцев отменятся.... Сейчас в сейме (парламенте - ред.) еще идут дискуссии, и реальную картину того, как изменятся пособия для беженцев, мы увидим в конце года", - цитирует радио Мейлию.
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам с Украины
1 ноября, 00:57
 
В миреЛатвияООН
 
 
