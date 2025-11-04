https://ria.ru/20251104/latvija-2052769164.html
В Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев, сообщили СМИ
В Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
В Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев, сообщили СМИ
Власти Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев "на ближайшие годы" на фоне смены приоритетов и увеличением расходов на оборону страны,... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T14:15:00+03:00
2025-11-04T14:15:00+03:00
2025-11-04T14:15:00+03:00
В Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев, сообщили СМИ
LSM: власти Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Власти Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев "на ближайшие годы" на фоне смены приоритетов и увеличением расходов на оборону страны, некоторые льготы для них могут отменить, сообщил портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на представителя Агентства ООН по делам беженцев в Латвии Даце Мейлии.
Как заявила радио Мейлия, латвийские власти планируют пересмотреть финансирование программы поддержки украинских беженцев в бюджете на 2026 год. Радио уточняет, что ежемесячно в Латвию
прибывают от 500 до 600 украинцев.
"В государственном бюджете на следующий год будет пересмотрено финансирование программы поддержки украинских беженцев, но конкретный план еще готовится. Ожидаемое сокращение связано с приоритетами, названными в госбюджете,... с увеличением расходов на оборону, а также с тем, что пришло время пересмотреть меры государственной поддержки, предоставляемые украинским беженцам", - отмечает радио.
Мейлия также добавила LSM, что некоторые льготы для беженцев могут отменить.
"Уже сейчас ясно, что некоторые льготы для беженцев отменятся.... Сейчас в сейме (парламенте - ред.) еще идут дискуссии, и реальную картину того, как изменятся пособия для беженцев, мы увидим в конце года", - цитирует радио Мейлию.