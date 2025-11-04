МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия понимает, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича по боеприпасам.
https://ria.ru/20251104/kreml-2052827605.html
Песков прокомментировал заявление Вучича по боеприпасам
Песков прокомментировал заявление Вучича по боеприпасам - РИА Новости, 04.11.2025
Песков прокомментировал заявление Вучича по боеприпасам
Россия понимает, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T19:23:00+03:00
2025-11-04T19:23:00+03:00
2025-11-04T19:23:00+03:00
в мире
россия
сербия
дмитрий песков
александр вучич
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251104/es-2052806734.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сербия, дмитрий песков, александр вучич, евросоюз
В мире, Россия, Сербия, Дмитрий Песков, Александр Вучич, Евросоюз
Песков прокомментировал заявление Вучича по боеприпасам
Песков: Россия понимает, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление
Дмитрий Песков. Архивное фото