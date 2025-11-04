Рейтинг@Mail.ru
19:23 04.11.2025
Песков прокомментировал заявление Вучича по боеприпасам
Песков прокомментировал заявление Вучича по боеприпасам
в мире, россия, сербия, дмитрий песков, александр вучич, евросоюз
В мире, Россия, Сербия, Дмитрий Песков, Александр Вучич, Евросоюз
Песков прокомментировал заявление Вучича по боеприпасам

Песков: Россия понимает, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия понимает, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича по боеприпасам.
"Мы понимаем, какое беспрецедентное давление оказывается на сербов. Поэтому там история совсем непростая. Мы понимаем, какие трудности сербы переживают", - ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление Вучича о том, что республика готова продавать боеприпасы ЕС.
Сербский гвардеец - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
ЕК назвала причину задержки вступления Сербии в ЕС
В миреРоссияСербияДмитрий ПесковАлександр ВучичЕвросоюз
 
 
