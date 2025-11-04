Москвич сдавал в ломбард украшения девушки, чтобы сводить ее в ресторан

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Суд в Москве приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за кражу из квартиры своей возлюбленной ювелирных украшений и столового серебра, которое он сдавал в ломбард, чтобы сводить девушку в ресторан, следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, в октябре 2019 года парень познакомился с девушкой на курсах по биологии при вузе, а затем пара встречалась до сентября 2023 года, причем в течение последнего года молодой человек регулярно выносил из квартиры возлюбленной ювелирные украшения и столовое серебро и сдавал в ломбард, чтобы на эти деньги водить ее в рестораны и развлекать.

Уточняется, что девушка, заметив пропажу наличных денег, золотых сережек и браслета Cartier, узнала от парня, что это он взял и сдал их в ломбард, испытывая финансовые трудности. После он вернул драгоценности. Но позже обнаружилась пропажа столового серебра и ювелирных украшений девушки и ее мамы. Молодой человек обещал все вернуть, но сроки сдвигались, после чего девушка сообщила об этом родителям, и они обратились в полицию.

В суде парень частично признал вину, но не согласился, что украл золотой браслет, "поскольку этого не помнит". Фигурант отметил, что не выполнил обещание компенсировать краденное "в связи с тем, что пребывает в подавленном состоянии из-за содеянного, не может устроиться на работу".

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере), по которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в документе.

Суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании с фигуранта материального ущерба, но отказался удовлетворить требование о возмещении морального вреда.