ВС России отразили десять атак ВСУ в Красноармейске

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили 10 атак окруженных в Красноармейске частей ВСУ, пресекли три попытки деблокирования из района населенного пункта Гришино, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Кроме того, в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ. В жилой застройке микрорайона Пригородный освобождено четыре здания, в восточной части Центрального района освобождено 31 здание в частном секторе. Также продолжается зачистка от украинских военных населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, освобождены 24 здания, говорится в сообщении.