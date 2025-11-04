ВС России отразили десять атак ВСУ в Красноармейске

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили 10 атак окруженных в Красноармейске частей ВСУ, пресекли три попытки деблокирования из района населенного пункта Гришино, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики с целью выхода из окружения. Пресечены три попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 30 боевиков", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ. В жилой застройке микрорайона Пригородный освобождено четыре здания, в восточной части Центрального района освобождено 31 здание в частном секторе. Также продолжается зачистка от украинских военных населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, освобождены 24 здания, говорится в сообщении.
Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 17 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока, сообщили в Минобороны.