ВС России отразили десять атак ВСУ в Красноармейске
12:31 04.11.2025
ВС России отразили десять атак ВСУ в Красноармейске
ВС России отразили десять атак ВСУ в Красноармейске
ВС России отразили десять атак ВСУ в Красноармейске
Российские подразделения группировки "Центр" отразили 10 атак окруженных в Красноармейске частей ВСУ, пресекли три попытки деблокирования из района населенного пункта
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
ВС России отразили десять атак ВСУ в Красноармейске

МО РФ: ВС России отразили 10 атак окруженных в Красноармейске ВСУ

Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили 10 атак окруженных в Красноармейске частей ВСУ, пресекли три попытки деблокирования из района населенного пункта Гришино, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики с целью выхода из окружения. Пресечены три попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 30 боевиков", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ. В жилой застройке микрорайона Пригородный освобождено четыре здания, в восточной части Центрального района освобождено 31 здание в частном секторе. Также продолжается зачистка от украинских военных населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, освобождены 24 здания, говорится в сообщении.
Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 17 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока, сообщили в Минобороны.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО
ВС России сжимают кольцо вокруг ВСУ в районе Димитрова
© 2025 МИА «Россия сегодня»
