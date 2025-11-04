Россия и Китай позитивно оценили прогресс в области расчетов в нацвалютах

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай договорились сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.

"Стороны позитивно оценивают прогресс в сфере российско-китайского финансового сотрудничества, готовы продолжать раскрывать потенциал профильной Подкомиссии и Финансового диалога, чтобы укреплять взаимодействие между финансовыми ведомствами двух стран. Для этого они договорились... сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах", - говорится в документе.