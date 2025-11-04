https://ria.ru/20251104/kitay-2052717783.html
В мире, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай позитивно оценили прогресс в области расчетов в нацвалютах
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай договорились сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
в понедельник прибыл в Китай
с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"Стороны позитивно оценивают прогресс в сфере российско-китайского финансового сотрудничества, готовы продолжать раскрывать потенциал профильной Подкомиссии и Финансового диалога, чтобы укреплять взаимодействие между финансовыми ведомствами двух стран. Для этого они договорились... сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах", - говорится в документе.