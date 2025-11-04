США считают Китай и Россию главными угрозами в космосе

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Китай и Россия активно развивают космические технологии, стремятся стать ведущими космическими державами, США видят в этом для себя угрозу, говорится в опубликованном Космическими силами США документе "Сводка по космическим угрозам".

Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, включая КНР , выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок на размещение оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, причем в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

"Доступ к космосу и его использование имеют жизненно важное значение для национальных интересов США. Усиливающаяся стратегическая конкуренция представляет серьёзную угрозу национальной безопасности страны в космосе, из космоса и для космоса", - говорится в американском отчёте.

В докладе высказывается оценка, что Китай и Россия "стремятся стать ведущими космическими державами, подрывая глобальное лидерство США". Оба государства, по утверждению Космических сил США, якобы "разрабатывают новые космические системы для повышения военной эффективности и снижения зависимости от американских технологий", а также "развёртывают контркосмические средства".

Китай назван в отчёте "главным вызовом". Утверждается, что на орбите находятся более тысячи китайских спутников, из которых более 510 якобы используются Народно-освободительной армией Китая для разведки, наблюдения и радиолокационного слежения. Эти аппараты, по утверждению в отчёте, "повышают способность Китая обнаруживать авианосцы, экспедиционные силы и авиакрылья США".

Также утверждается, что Китай "разрабатывает противоспутниковые ракеты, лазерные установки и глушители спутниковой связи", а также проводит испытания многоразовых космопланов и спутников-инспекторов, способных выполнять сближения и манёвры на орбите.