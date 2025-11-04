Рейтинг@Mail.ru
США считают Китай и Россию главными угрозами в космосе - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/kitaj-2052837370.html
США считают Китай и Россию главными угрозами в космосе
США считают Китай и Россию главными угрозами в космосе - РИА Новости, 04.11.2025
США считают Китай и Россию главными угрозами в космосе
Китай и Россия активно развивают космические технологии, стремятся стать ведущими космическими державами, США видят в этом для себя угрозу, говорится в... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T20:48:00+03:00
2025-11-04T20:48:00+03:00
в мире
россия
китай
сша
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:315:6048:3717_1920x0_80_0_0_be704904e1bccdab40fb65b69bc717b2.jpg
https://ria.ru/20250521/ssha-2018161618.html
https://ria.ru/20250403/sputniki-2009190021.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_336:0:5712:4032_1920x0_80_0_0_3c2e515463b79d2222628411fab6212a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, сша, сергей рябков
В мире, Россия, Китай, США, Сергей Рябков
США считают Китай и Россию главными угрозами в космосе

КНР и РФ активно развивают космические технологии, США видят в этом угрозу

© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Китай и Россия активно развивают космические технологии, стремятся стать ведущими космическими державами, США видят в этом для себя угрозу, говорится в опубликованном Космическими силами США документе "Сводка по космическим угрозам".
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, включая КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок на размещение оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, причем в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Космос - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В США заявили, что у России есть кинетическое оружие в космосе
21 мая, 05:05
"Доступ к космосу и его использование имеют жизненно важное значение для национальных интересов США. Усиливающаяся стратегическая конкуренция представляет серьёзную угрозу национальной безопасности страны в космосе, из космоса и для космоса", - говорится в американском отчёте.
В докладе высказывается оценка, что Китай и Россия "стремятся стать ведущими космическими державами, подрывая глобальное лидерство США". Оба государства, по утверждению Космических сил США, якобы "разрабатывают новые космические системы для повышения военной эффективности и снижения зависимости от американских технологий", а также "развёртывают контркосмические средства".
Китай назван в отчёте "главным вызовом". Утверждается, что на орбите находятся более тысячи китайских спутников, из которых более 510 якобы используются Народно-освободительной армией Китая для разведки, наблюдения и радиолокационного слежения. Эти аппараты, по утверждению в отчёте, "повышают способность Китая обнаруживать авианосцы, экспедиционные силы и авиакрылья США".
Также утверждается, что Китай "разрабатывает противоспутниковые ракеты, лазерные установки и глушители спутниковой связи", а также проводит испытания многоразовых космопланов и спутников-инспекторов, способных выполнять сближения и манёвры на орбите.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, Россия оставляет открытой дверь для политико-дипломатических решений в сфере контроля над вооружениями. Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов ранее заявил, что РФ готова предложить США начать переговоры по предотвращению гонки вооружений в космосе, но в Вашингтоне "блокируют эти переговоры и не дают их начать".
Квантовый спутник Мо-Цзы - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Пентагоне рассказали о первых жертвах потенциального конфликта с Китаем
3 апреля, 18:51
 
В миреРоссияКитайСШАСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала