Китай поддержит инвестпроекты в России по глубокой переработке древесины
04.11.2025
Китай поддержит инвестпроекты в России по глубокой переработке древесины
Китай поддержит инвестиционные проекты в РФ по устойчивому освоению лесных ресурсов и глубокой переработке древесины, говорится в совместном коммюнике по итогам РИА Новости, 04.11.2025
2025
Китай поддержит инвестпроекты в России по глубокой переработке древесины

Погрузочная площадка предприятия лесозаготовки
Погрузочная площадка предприятия лесозаготовки. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Китай поддержит инвестиционные проекты в РФ по устойчивому освоению лесных ресурсов и глубокой переработке древесины, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"Договорились… расширять кооперацию в сфере лесного хозяйства, совместно оказывать содействие реализации в России инвестиционных проектов в таких сферах, как устойчивое освоение лесных ресурсов и глубокая переработка древесины", - говорится в документе.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
