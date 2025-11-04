https://ria.ru/20251104/kitaj-2052724208.html
Китай поддержит инвестпроекты в России по глубокой переработке древесины
Китай поддержит инвестпроекты в России по глубокой переработке древесины - РИА Новости, 04.11.2025
Китай поддержит инвестпроекты в России по глубокой переработке древесины
Китай поддержит инвестиционные проекты в РФ по устойчивому освоению лесных ресурсов и глубокой переработке древесины, говорится в совместном коммюнике по итогам РИА Новости, 04.11.2025
Китай поддержит инвестпроекты России по устойчивому освоению лесных ресурсов