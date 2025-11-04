Китай поддержит инвестпроекты в России по глубокой переработке древесины

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Китай поддержит инвестиционные проекты в РФ по устойчивому освоению лесных ресурсов и глубокой переработке древесины, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.