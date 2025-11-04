https://ria.ru/20251104/kitaj-2052717413.html
Китай поддержал усилия России по обеспечению безопасности
в мире
китай
россия
михаил мишустин
ли цян
китай
россия
2025
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Китай поддерживает усилия РФ по обеспечению безопасности, стабильности и суверенитета, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
в понедельник прибыл в Китай
с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"Китайская сторона поддерживает усилия Российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России", - говорится в коммюнике.