Китай поддержал усилия России по обеспечению безопасности

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Китай поддерживает усилия РФ по обеспечению безопасности, стабильности и суверенитета, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"Китайская сторона поддерживает усилия Российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России", - говорится в коммюнике.