В Китае запустили производство летающих автомобилей

ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китайский производитель электрокаров XPeng запустил пробное производство летающих автомобилей на заводе в южной части Китая, передает агентство Синьхуа.

"XPeng Aeroht, подразделение по производству летающих автомобилей китайского производителя электромобилей XPeng, в понедельник начало пробное производство на первом в мире интеллектуальном заводе по серийному выпуску автомобилей с электрическими летательными аппаратами вертикального взлета и посадки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завод площадью 120 тысяч квадратных метров, расположенный в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая , уже выпустил первый съемный электрический летательный аппарат модульного автомобиля Land Aircraft Carrier.

Проектная производственная мощность завода в Гуанчжоу составляет 10 тысяч съемных авиационных модулей в год при начальной мощности 5 тысяч единиц. После выхода на полную мощность завод сможет собирать по одному летательному аппарату каждые полчаса, уточняет агентство.

Вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань ранее заявил РИА Новости, что XPeng Aeroht - модульный автомобиль, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. По его словам, владелец такого автомобиля сможет "доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь". Ван Тань также сообщил, что автомобиль сначала намерены продавать в Китае, а в будущем последовательно продвигать и на мировом рынке.

Ван Тань отмечал, что, по предварительной оценке, цена модульного летающего автомобиля составит от 1 до 2 миллионов юаней (около 138–276 тысяч долларов).

Главный менеджер компании по международным коммуникациям Тан Фэнтин ранее в беседе с РИА Новости сообщила, что XPeng Aeroht планирует начать массовое производство и поставки своего "наземного авианосца" - автомобиля, состоящего из наземного и воздушного модулей - в первой половине 2026 года.

XPeng Aeroht Land Aircraft Carrier (LAC) достигает пяти с половиной метров в длину, двух метров в ширину и двух метров в высоту. Это шестиколесный внедорожник с интегрированным летательным аппаратом.

По словам Тан Фэнтин, "наземный авианосец" хоть и выглядит довольно габаритным, однако спокойно может поместиться на обычной автостоянке или опуститься на подземную парковку.

Как рассказала агентству Тан Фэнтин, в самом автомобиле могут разместиться четыре человека, а в летательном аппарате есть место для двоих. Максимальный запас хода на одном аккумуляторе составляет тысячу километров. Отсек для летательного аппарата расположен в задней части автомобиля, на месте багажника. По ее словам, отсоединить летательный аппарат от автомобиля можно лишь одним нажатием, весь процесс займет меньше пяти минут.