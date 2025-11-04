https://ria.ru/20251104/kiev--2052739321.html
Экс-глава "Укрэнерго": Киев боится реакции народа на отключения энергии
Экс-глава "Укрэнерго": Киев боится реакции народа на отключения энергии - РИА Новости, 04.11.2025
Экс-глава "Укрэнерго": Киев боится реакции народа на отключения энергии
Украинские власти "до смерти напуганы" возможной реакцией украинского народа на предстоящие отключения электричества грядущей зимой, заявил бывший глава... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T10:46:00+03:00
2025-11-04T10:46:00+03:00
2025-11-04T10:46:00+03:00
владимир зеленский
юрий продан
укрэнерго
киев
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049767907_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_96084aaedca752cf447ef9abde03bc72.jpg
https://ria.ru/20251022/grafiki-2049756382.html
https://ria.ru/20241230/ukraina-1992102093.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049767907_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_1eddb84453c9bf9c35bf3c05a754bc90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, юрий продан, укрэнерго, киев, украина, в мире
Владимир Зеленский, Юрий Продан, Укрэнерго, Киев, Украина, В мире
Экс-глава "Укрэнерго": Киев боится реакции народа на отключения энергии
Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий: Киев боится реакции на отключения энергии зимой
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские власти "до смерти напуганы" возможной реакцией украинского народа на предстоящие отключения электричества грядущей зимой, заявил бывший глава национальной украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний 16 октября сообщало, что жители Украины
этой зимой будут жить с длительными отключениями электричества.
"Они до смерти напуганы (возможной реакцией общественности - ред.)", - заявил Кудрицкий изданию Politico.
По его словам, подобная критика руководства будет отчасти оправдана, поскольку борьба за обеспечение электричеством будет осложнена из-за задержек в реализации более децентрализованной выработки электроэнергии.
Как пояснил Кудрицкий, правительство не отреагировало своевременно на план, подразумевавший децентрализованную генерацию электроэнергии, который он представил Владимиру Зеленскому
три года назад.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний 16 октября сообщало, что жители Украины этой зимой будут жить с длительными отключениями электричества.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан
ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.