Экс-глава "Укрэнерго": Киев боится реакции народа на отключения энергии

10:46 04.11.2025
владимир зеленский, юрий продан, укрэнерго, киев, украина, в мире
Владимир Зеленский, Юрий Продан, Укрэнерго, Киев, Украина, В мире
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские власти "до смерти напуганы" возможной реакцией украинского народа на предстоящие отключения электричества грядущей зимой, заявил бывший глава национальной украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний 16 октября сообщало, что жители Украины этой зимой будут жить с длительными отключениями электричества.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений энергии
22 октября, 08:21
"Они до смерти напуганы (возможной реакцией общественности - ред.)", - заявил Кудрицкий изданию Politico.
По его словам, подобная критика руководства будет отчасти оправдана, поскольку борьба за обеспечение электричеством будет осложнена из-за задержек в реализации более децентрализованной выработки электроэнергии.
Как пояснил Кудрицкий, правительство не отреагировало своевременно на план, подразумевавший децентрализованную генерацию электроэнергии, который он представил Владимиру Зеленскому три года назад.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
В Раде оценили выполнение плана Зеленского по обеспечению Украины энергией
30 декабря 2024, 19:18
 
Владимир ЗеленскийЮрий ПроданУкрэнергоКиевУкраинаВ мире
 
 
