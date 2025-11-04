Экс-глава "Укрэнерго": Киев боится реакции народа на отключения энергии

По его словам, подобная критика руководства будет отчасти оправдана, поскольку борьба за обеспечение электричеством будет осложнена из-за задержек в реализации более децентрализованной выработки электроэнергии.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний 16 октября сообщало, что жители Украины этой зимой будут жить с длительными отключениями электричества.