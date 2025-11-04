https://ria.ru/20251104/kharkov-2052807051.html
В Харьковской области энергетическая инфраструктура получила повреждения
Энергетическая инфраструктура повреждена в Харьковской области на востоке Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T17:21:00+03:00
в мире
харьковская область
украина
В Роганской общине Харьковской области повреждена энергетическая инфраструктура