В Харьковской области энергетическая инфраструктура получила повреждения - РИА Новости, 04.11.2025
17:21 04.11.2025
В Харьковской области энергетическая инфраструктура получила повреждения
В Харьковской области энергетическая инфраструктура получила повреждения
Энергетическая инфраструктура повреждена в Харьковской области на востоке Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 04.11.2025
в мире
харьковская область
украина
харьковская область
украина
в мире, харьковская область, украина
В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области энергетическая инфраструктура получила повреждения

В Роганской общине Харьковской области повреждена энергетическая инфраструктура

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Харьковской области на востоке Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Роганская община. Повреждена энергетическая инфраструктура, которая должна была обеспечивать отопление населенного пункта", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
