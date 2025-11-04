Рейтинг@Mail.ru
В Кении задержали людей, запершихся в церкви из-за культа - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:55 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/kenija-2052701157.html
В Кении задержали людей, запершихся в церкви из-за культа
В Кении задержали людей, запершихся в церкви из-за культа - РИА Новости, 04.11.2025
В Кении задержали людей, запершихся в церкви из-за культа
Полиция Кении задержала 27 человек, среди которых 20 детей до 15 лет, запершихся в церкви из-за религиозного культа, сообщает издание Daily Nation. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T02:55:00+03:00
2025-11-04T02:55:00+03:00
в мире
кения
момбаса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101147/40/1011474015_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_abb6b55237a78195aed2a9e047bf2d1f.jpg
https://ria.ru/20230621/keniya-1879631417.html
кения
момбаса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101147/40/1011474015_139:0:2360:1666_1920x0_80_0_0_34bd8f550c0b66bba0ca2ee0fa22e0cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кения, момбаса
В мире, Кения, Момбаса
В Кении задержали людей, запершихся в церкви из-за культа

В Кении задержали 27 человек, запершихся в церкви из-за религиозного культа

© Fotolia / Natalia PushchinaНайроби, Кения
Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Fotolia / Natalia Pushchina
Найроби, Кения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полиция Кении задержала 27 человек, среди которых 20 детей до 15 лет, запершихся в церкви из-за религиозного культа, сообщает издание Daily Nation.
"Полиция округа Чангамве в Момбасе задержала 27 человек, включая детей, предположительно являющихся членами предполагаемой религиозной экстремистской группировки", - пишет издание.
Отмечается, что полиция обнаружила группу из семи женщин и 20 детей в возрасте от двух до 15 лет, которые заперлись в церкви и жили там в тяжелых условиях, в частности, не имея возможности обращаться за медицинской помощью.
Полиция ведет расследование ситуации и выясняет, как долго люди находились взаперти.
Кения - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
СМИ: подозреваемый в организации "голодного" культа в Кении умер от голода
21 июня 2023, 17:33
 
В миреКенияМомбаса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала