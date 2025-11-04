В Кении задержали людей, запершихся в церкви из-за культа

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полиция Кении задержала 27 человек, среди которых 20 детей до 15 лет, запершихся в церкви из-за религиозного культа, сообщает издание Daily Nation.
"Полиция округа Чангамве в Момбасе задержала 27 человек, включая детей, предположительно являющихся членами предполагаемой религиозной экстремистской группировки", - пишет издание.
Отмечается, что полиция обнаружила группу из семи женщин и 20 детей в возрасте от двух до 15 лет, которые заперлись в церкви и жили там в тяжелых условиях, в частности, не имея возможности обращаться за медицинской помощью.
Полиция ведет расследование ситуации и выясняет, как долго люди находились взаперти.
