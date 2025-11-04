Кандагар отправил в Россию 50 тонн яблок, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кандагарские яблоки вскоре появятся на полках российских магазинов, вслед за крупной партией гранатов южный афганский регион поставил в Российскую Федерацию 50 тонн этих фруктов, сообщил во вторник афганский новостной портал Alemarah.
Комментируя событие, пресс-секретарь верховного лидера Афганистана, резиденция которого находится в Кандагаре, написал в соцсети Х, что "это радостная новость".
"Начало экспорта яблок в Россию после гранатов - это радостная новость и хороший, плодотворный шаг. Это позволит афганским садоводам найти новый и хороший рынок сбыта для своих фруктов", - отметил он.
По данным представителей провинциального управления министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Кандагара, 50 тонн яблок местного производства после упаковки в соответствии с международными стандартами были экспортированы в Россию через контрольно-пропускной пункт Торгунди в западной провинции Герат при содействии частной компании Kanda Fruit.
"Эта партия является частью программы по расширению экспорта свежих фруктов на внешние рынки", - заявил изданию официальный представитель и пресс-секретарь управления Мохаммад Ханиф Хакмаль. По его словам, недавно из Кандагара в Россию было экспортировано 25 тонн гранатов, и работа по увеличению экспорта другой сельскохозяйственной продукции продолжается.
"В конце октября Kanda Fruit отгрузила в РФ первую партию выращенных в провинции Кандагар гранатов: 25 тонн фруктов пошли транзитом через Туркмению из-за отсутствия у Афганистана в настоящее время других рынков сбыта в связи с закрытием афганско-пакистанской границы", - пояснил Хакмаль.
