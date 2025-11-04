Рейтинг@Mail.ru
Кандагар отправил в Россию 50 тонн яблок, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/kandagar-2052852687.html
Кандагар отправил в Россию 50 тонн яблок, сообщили СМИ
Кандагар отправил в Россию 50 тонн яблок, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
Кандагар отправил в Россию 50 тонн яблок, сообщили СМИ
Кандагарские яблоки вскоре появятся на полках российских магазинов, вслед за крупной партией гранатов южный афганский регион поставил в Российскую Федерацию 50... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T22:38:00+03:00
2025-11-04T22:38:00+03:00
в мире
кандагар
россия
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142260/48/1422604833_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_b6c3460f19085fd31a0a4ea5ff091350.jpg
https://ria.ru/20250926/yabloki-2044466939.html
https://ria.ru/20250819/yabloki-2036198990.html
кандагар
россия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142260/48/1422604833_114:0:1886:1329_1920x0_80_0_0_1be50b92db0a40fd86ddb850ff52a8e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кандагар, россия, афганистан
В мире, Кандагар, Россия, Афганистан
Кандагар отправил в Россию 50 тонн яблок, сообщили СМИ

Alemarah: Кандагар отправил в российские магазины 50 тонн яблок

© Fotolia / ShiningBlackЯщик с яблоками
Ящик с яблоками - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Fotolia / ShiningBlack
Ящик с яблоками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кандагарские яблоки вскоре появятся на полках российских магазинов, вслед за крупной партией гранатов южный афганский регион поставил в Российскую Федерацию 50 тонн этих фруктов, сообщил во вторник афганский новостной портал Alemarah.
Комментируя событие, пресс-секретарь верховного лидера Афганистана, резиденция которого находится в Кандагаре, написал в соцсети Х, что "это радостная новость".
Яблоки на ветке - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Врач рассказал о пользе яблок
26 сентября, 03:08
"Начало экспорта яблок в Россию после гранатов - это радостная новость и хороший, плодотворный шаг. Это позволит афганским садоводам найти новый и хороший рынок сбыта для своих фруктов", - отметил он.
По данным представителей провинциального управления министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Кандагара, 50 тонн яблок местного производства после упаковки в соответствии с международными стандартами были экспортированы в Россию через контрольно-пропускной пункт Торгунди в западной провинции Герат при содействии частной компании Kanda Fruit.
"Эта партия является частью программы по расширению экспорта свежих фруктов на внешние рынки", - заявил изданию официальный представитель и пресс-секретарь управления Мохаммад Ханиф Хакмаль. По его словам, недавно из Кандагара в Россию было экспортировано 25 тонн гранатов, и работа по увеличению экспорта другой сельскохозяйственной продукции продолжается.
"В конце октября Kanda Fruit отгрузила в РФ первую партию выращенных в провинции Кандагар гранатов: 25 тонн фруктов пошли транзитом через Туркмению из-за отсутствия у Афганистана в настоящее время других рынков сбыта в связи с закрытием афганско-пакистанской границы", - пояснил Хакмаль.
Яблоки - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе яблок
19 августа, 03:11
 
В миреКандагарРоссияАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала