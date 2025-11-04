Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали почти 60 афтершоков - РИА Новости, 04.11.2025
00:00 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/kamchatka-2052690603.html
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали почти 60 афтершоков
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали почти 60 афтершоков
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали почти 60 афтершоков
Пятьдесят семь афтершоков магнитудой до 6,2, включая пять ощущаемых, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T00:00:00+03:00
2025-11-04T00:00:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
шивелуч
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатка
камчатский край
шивелуч
происшествия, камчатка, камчатский край, шивелуч, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Шивелуч, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали почти 60 афтершоков

У берегов Камчатки за сутки зафиксировали 57 афтершоков магнитудой до 6,2

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноя – РИА Новости. Пятьдесят семь афтершоков магнитудой до 6,2, включая пять ощущаемых, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Ранее двое суток подряд у побережья полуострова фиксировали по четыре афтершока, не ощущаемых в населенных пунктах.
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Вчера, 23:09
"За сутки произошло 57 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,2. В населенных пунктах ощущались пять из них", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.
На севере Чили произошло землетрясение
Вчера, 19:31
 
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайШивелучМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
