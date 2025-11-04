У берегов Камчатки за сутки зафиксировали почти 60 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноя – РИА Новости. Пятьдесят семь афтершоков магнитудой до 6,2, включая пять ощущаемых, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Ранее двое суток подряд у побережья полуострова фиксировали по четыре афтершока, не ощущаемых в населенных пунктах.

"За сутки произошло 57 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,2. В населенных пунктах ощущались пять из них", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.