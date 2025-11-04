Рейтинг@Mail.ru
Каллас допустила вступление в ЕС новых стран к 2030 году - РИА Новости, 04.11.2025
21:11 04.11.2025
Каллас допустила вступление в ЕС новых стран к 2030 году
Каллас допустила вступление в ЕС новых стран к 2030 году
Вступление новых членов в ЕС к 2030 году возможно, Черногория и Албания являются наиболее близкими к этому странами, заявила во вторник глава евродипломатии Кая РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T21:11:00+03:00
2025-11-04T21:11:00+03:00
Каллас допустила вступление в ЕС новых стран к 2030 году

Каллас заявила, что к 2030 году к ЕС могут присоединиться новые страны

Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Вступление новых членов в ЕС к 2030 году возможно, Черногория и Албания являются наиболее близкими к этому странами, заявила во вторник глава евродипломатии Кая Каллас.
"...Вступление новых стран в ЕС к 2030 году является реалистичной целью… Черногория наиболее продвинулась в процессе вступления в ЕС, Албания набирает беспрецедентные темпы, и обе страны являются лидерами в борьбе за членство", - заявила она на пресс-конференции.
Говоря о докладе Еврокомиссии о расширении, Каллас заявила, что система показателей в основном положительная, в частности, для Албании, Черногории и Украины, неоднозначная для Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины и Турции, а для Грузии - негативная.
В отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС, в частности, говорится, что попытки Киева подавить независимость антикоррупционных ведомств ставят под сомнение готовность бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
