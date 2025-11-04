Рейтинг@Mail.ru
Кадыров назвал Россию примером братства народов - РИА Новости, 04.11.2025
14:30 04.11.2025
Кадыров назвал Россию примером братства народов
Кадыров назвал Россию примером братства народов - РИА Новости, 04.11.2025
Кадыров назвал Россию примером братства народов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем народного единства назвал Россию примером братства народов. РИА Новости, 04.11.2025
рамзан кадыров, владимир путин, россия, общество, день народного единства
Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия, Общество, День народного единства
Кадыров назвал Россию примером братства народов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Россию примером братства народов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 4 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем народного единства назвал Россию примером братства народов.
"На протяжении веков Россия являлась и остаётся примером братства народов, где в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и религий. Именно это многообразие, основанное на взаимном уважении и духовной близости, является прочным фундаментом нашего общества. В единстве — наша сила, наша уверенность в завтрашнем дне и наша великая историческая миссия", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он назвал президента страны Владимира Путина гарантом стабильности и законных прав граждан. По мнению Кадырова, твёрдая позиция Путина, дальновидная политика и неустанная забота о судьбе народа способствуют укреплению единства России, её суверенитета и авторитета на мировой арене. Глава Чечни также напомнил о бойцах СВО, которые с честью и доблестью защищают национальные интересы России и общее будущее.
"Мы едины в своей любви к Родине, и именно это единство делает нас непобедимыми. Я от всей души поздравляю всех граждан России с этим знаменательным днём!" — добавил Кадыров.
Рамзан КадыровВладимир ПутинРоссияОбществоДень народного единства
 
 
