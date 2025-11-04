https://ria.ru/20251104/junesko-2052733453.html
ЮНЕСКО не принимает мер для борьбы с дискриминацией, заявили в МИД России
САМАРКАНД (Узбекистан), 4 ноя - РИА Новости. ЮНЕСКО не принимает достаточно мер для для борьбы с дискриминацией в области образования, науки и культуры, в частности, отсутствует реакция на действия украинских властей, осуществляющих демонтаж исторических памятников в Одессе, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
В Самарканде
30 октября - 13 ноября проводится 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО
, впервые с 1985 года она проводится за пределами штаб-квартиры организации в Париже
.
"Показательно отсутствие реакции на действия украинских властей, подвергающих опасности объект всемирного наследия исторический центр Одессы
из-за шагов, направленных на снос памятника великому поэту Александру Пушкину
, равно как и демонтаж множества других исторических памятников в городе", - сказал Панкин
, выступая на сессии, характеризуя деятельность ЮНЕСКО в год празднования восьмидесятилетия организации.
По его словам, это непосредственно сказывается на состоянии международного гуманитарного взаимодействия в сфере ответственности ЮНЕСКО.
"Как следствие, недостаточно мер принимается для борьбы с дискриминацией в области образования, науки и культуры, нарастает цифровой разрыв, не изжита неоколониальная практика", - сказал Панкин.
По его оценке, участились нарушения медийных и культурных прав.
"В частности, констатируем продолжающееся притеснение русскоязычного населения в странах Прибалтики
и на Украине", - отметил замминистра.
Он подчеркнул что необходимо должное внимание к теме безопасности журналистов, в том числе российских, и их убийств, фактам давления на СМИ, атакам на объекты культуры и образования.