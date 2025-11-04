Рейтинг@Mail.ru
ЮНЕСКО не принимает мер для борьбы с дискриминацией, заявили в МИД России - 04.11.2025
09:59 04.11.2025
ЮНЕСКО не принимает мер для борьбы с дискриминацией, заявили в МИД России
ЮНЕСКО не принимает мер для борьбы с дискриминацией, заявили в МИД России - РИА Новости, 04.11.2025
ЮНЕСКО не принимает мер для борьбы с дискриминацией, заявили в МИД России
ЮНЕСКО не принимает достаточно мер для для борьбы с дискриминацией в области образования, науки и культуры, в частности, отсутствует реакция на действия... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T09:59:00+03:00
2025-11-04T09:59:00+03:00
ЮНЕСКО не принимает мер для борьбы с дискриминацией, заявили в МИД России

Панкин: ЮНЕСКО не принимает мер для борьбы со сносом памятников в Одессе

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
САМАРКАНД (Узбекистан), 4 ноя - РИА Новости. ЮНЕСКО не принимает достаточно мер для для борьбы с дискриминацией в области образования, науки и культуры, в частности, отсутствует реакция на действия украинских властей, осуществляющих демонтаж исторических памятников в Одессе, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
В Самарканде 30 октября - 13 ноября проводится 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые с 1985 года она проводится за пределами штаб-квартиры организации в Париже.
"Показательно отсутствие реакции на действия украинских властей, подвергающих опасности объект всемирного наследия исторический центр Одессы из-за шагов, направленных на снос памятника великому поэту Александру Пушкину, равно как и демонтаж множества других исторических памятников в городе", - сказал Панкин, выступая на сессии, характеризуя деятельность ЮНЕСКО в год празднования восьмидесятилетия организации.
По его словам, это непосредственно сказывается на состоянии международного гуманитарного взаимодействия в сфере ответственности ЮНЕСКО.
"Как следствие, недостаточно мер принимается для борьбы с дискриминацией в области образования, науки и культуры, нарастает цифровой разрыв, не изжита неоколониальная практика", - сказал Панкин.
По его оценке, участились нарушения медийных и культурных прав.
"В частности, констатируем продолжающееся притеснение русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине", - отметил замминистра.
Он подчеркнул что необходимо должное внимание к теме безопасности журналистов, в том числе российских, и их убийств, фактам давления на СМИ, атакам на объекты культуры и образования.
