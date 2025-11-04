Источник: ликвидирован глава службы безопасности "Аль-Каиды"* в Йемене

КАИР, 4 ноя – РИА Новости. Высокопоставленный руководитель службы безопасности "Аль-Каиды"* в Йемене ликвидирован в результате удара беспилотника США, сообщил РИА Новости источник в администрации йеменской провинции Мариб.

В мае йеменский источник сообщил РИА Новости, что американский беспилотник нанес удар по пяти лидерам " Аль-Каиды "*, включая Абу аль-Ата ас-Санани, Хасана ас-Санани и Абу Мухаммада аль-Байдани, в ходе рейда по опорному пункту "Аль-Каиды"* в провинции Абьян (южный Йемен ), что привело к гибели и ранениям рядовых членов организации.

"Высокопоставленный руководитель службы безопасности Аль-Каиды* в Йемене, известный как Абу Мухаммад ас-Санани, скончался от тяжелых ранений, полученных в результате удара американского беспилотника по району Аш-Шабван в долине Обейда, к востоку от провинции Мариб", - сказал источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что боевикам Аль-Каиды* не удалось спасти ас-Санани из-за тяжести полученных им травм после того, как его доставили в одно из убежищ организации.

Йемен переживает затяжной конфликт между международно признанным правительством и шиитским военно-политическим движением " Ансар Алла " (хуситы), который привел к катастрофическим последствиям: ООН называет ситуацию в стране одним из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире.

"Аль-Каида"* использует продолжающийся конфликт между правительством Йемена и хуситами, который длится уже десятый год, для расширения своего влияния и присутствия в ряде районов Йемена. Её целями являются йеменская армия и силы безопасности, что часто приводит к потерям.

С сентября 2014 года "Ансар Алла" контролирует большинство провинций в центре и на севере Йемена, включая Сану . Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала 26 марта 2015 года военную операцию в поддержку правительственных войск для возвращения утраченных территорий.

По данным отчетов ООН на конец 2021 года, конфликт унес жизни 377 тысяч человек, нанес экономике Йемена совокупный ущерб в размере 126 миллиардов долларов, а около 80% населения государства (примерно 35 миллионов человек) нуждаются в гуманитарной помощи.