Рейтинг@Mail.ru
Источник: ликвидирован глава службы безопасности "Аль-Каиды"* в Йемене - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/jemen-2052841847.html
Источник: ликвидирован глава службы безопасности "Аль-Каиды"* в Йемене
Источник: ликвидирован глава службы безопасности "Аль-Каиды"* в Йемене - РИА Новости, 04.11.2025
Источник: ликвидирован глава службы безопасности "Аль-Каиды"* в Йемене
Высокопоставленный руководитель службы безопасности "Аль-Каиды"* в Йемене ликвидирован в результате удара беспилотника США, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T21:20:00+03:00
2025-11-04T21:20:00+03:00
в мире
йемен
сша
аль-каида
ансар алла
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919442500_0:76:3012:1771_1920x0_80_0_0_115d82d2eb5a4b194570e9ce5388fdd0.jpg
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014435371.html
https://ria.ru/20251102/yemen-2052520627.html
йемен
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919442500_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_deea3ec6e76a56c4f1bb00a45f40aba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, сша, аль-каида, ансар алла, оон
В мире, Йемен, США, Аль-Каида, Ансар Алла, ООН
Источник: ликвидирован глава службы безопасности "Аль-Каиды"* в Йемене

Глава службы безопасности "Аль-Каиды" в Йемене погиб при ударе дрона США

© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 4 ноя – РИА Новости. Высокопоставленный руководитель службы безопасности "Аль-Каиды"* в Йемене ликвидирован в результате удара беспилотника США, сообщил РИА Новости источник в администрации йеменской провинции Мариб.
В мае йеменский источник сообщил РИА Новости, что американский беспилотник нанес удар по пяти лидерам "Аль-Каиды"*, включая Абу аль-Ата ас-Санани, Хасана ас-Санани и Абу Мухаммада аль-Байдани, в ходе рейда по опорному пункту "Аль-Каиды"* в провинции Абьян (южный Йемен), что привело к гибели и ранениям рядовых членов организации.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Шойгу высказался об угрозе ИГ* и "Аль-Каиды"*
30 апреля, 17:32
"Высокопоставленный руководитель службы безопасности Аль-Каиды* в Йемене, известный как Абу Мухаммад ас-Санани, скончался от тяжелых ранений, полученных в результате удара американского беспилотника по району Аш-Шабван в долине Обейда, к востоку от провинции Мариб", - сказал источник.
Собеседник агентства подчеркнул, что боевикам Аль-Каиды* не удалось спасти ас-Санани из-за тяжести полученных им травм после того, как его доставили в одно из убежищ организации.
Йемен переживает затяжной конфликт между международно признанным правительством и шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), который привел к катастрофическим последствиям: ООН называет ситуацию в стране одним из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире.
"Аль-Каида"* использует продолжающийся конфликт между правительством Йемена и хуситами, который длится уже десятый год, для расширения своего влияния и присутствия в ряде районов Йемена. Её целями являются йеменская армия и силы безопасности, что часто приводит к потерям.
С сентября 2014 года "Ансар Алла" контролирует большинство провинций в центре и на севере Йемена, включая Сану. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала 26 марта 2015 года военную операцию в поддержку правительственных войск для возвращения утраченных территорий.
По данным отчетов ООН на конец 2021 года, конфликт унес жизни 377 тысяч человек, нанес экономике Йемена совокупный ущерб в размере 126 миллиардов долларов, а около 80% населения государства (примерно 35 миллионов человек) нуждаются в гуманитарной помощи.
* Запрещенная в России террористическая организация
Хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Хуситы и армия Йемена вступили в столкновения на юго-западе страны
2 ноября, 16:30
 
В миреЙеменСШААль-КаидаАнсар АллаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала