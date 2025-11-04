Пролет пилотажной группы над Римом отменили после обрушения башни Конти

РИМ, 4 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Италии отменило традиционный пролет пилотажной группы Frecce Tricolori ("Трехцветные стрелы") по случаю отмечаемого во вторник Дня национального единства и вооруженных сил после обрушения части средневековой башни Конти в центре Рима.
Во вторник пройдет возложение венков к мемориалу Неизвестного солдата на монументе Алтарь Отечества на расположенной неподалеку от места трагедии площади Венеции. День вооруженных сил традиционно сопровождается полетом пилотажной группы над центром итальянской столицы.
"В связи с церемонией возложения венков к Мемориалу у Алтаря Отечества, проводимой высшими конституционными органами, традиционный пролет Frecce Tricolori не состоится. Это решение было принято во избежание малейших помех для тех, кто в настоящее время и в будущем будет заниматься обеспечением безопасности в районе улицы Императорских форумов и башни Конти", - приводит заявление минобороны агентство Nova.
В понедельник обрушилась часть средневековой башни Конти в центре Рима неподалеку от Колизея, пострадали трое румынских рабочих, занятых на реконструкции памятника. Позднее произошло повторное обрушение конструкций, накрывшее оцепленную территорию облаком строительной пыли. спасателям пришлось вручную разбирать завалы в поисках рабочего, застрявшего под ними. Его удалось вызволить спустя 11 часов и доставить в больницу, где он скончался от проблем с сердцем.