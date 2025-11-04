Пролет пилотажной группы над Римом отменили после обрушения башни Конти

РИМ, 4 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Италии отменило традиционный пролет пилотажной группы Frecce Tricolori ("Трехцветные стрелы") по случаю отмечаемого во вторник Дня национального единства и вооруженных сил после обрушения части средневековой башни Конти в центре Рима.