04.11.2025
08:40 04.11.2025
Источник: россияне в Турции не жаловались из-за ситуации с лицензией Papara
Туристическая индустрия Турции пока не обращалась с жалобами на проблемы российских туристов после аннулирования лицензии платежной системы Papara, сообщил РИА...
Источник: россияне в Турции не жаловались из-за ситуации с лицензией Papara

АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Туристическая индустрия Турции пока не обращалась с жалобами на проблемы российских туристов после аннулирования лицензии платежной системы Papara, сообщил РИА Новости информированный турецкий источник во властных структурах.
Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) 31 октября лишил лицензии платежную систему Papara. За последние годы сервис стал особенно востребованным у россиян, так как позволял открывать счет дистанционно по загранпаспорту и после верификации увеличивать лимиты на операции - особенно после блокировки российских банковских карт за рубежом.
"Со дня официального решения по указанной платежной системе мы не получали жалоб от туристической индустрии. Любые проблемы туристов, включая российских, решаются оперативно", — заявил собеседник агентства.
В мае 2025 года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы, подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Были конфискованы активы на 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов), а в компании назначили внешнего управляющего.
Кроме того, в марте в рамках расследования прокуратуры Стамбула был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк, также по подозрению в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal также была отозвана ЦБ Турции.
Заголовок открываемого материала