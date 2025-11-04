Источник: россияне в Турции не жаловались из-за ситуации с лицензией Papara

АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Туристическая индустрия Турции пока не обращалась с жалобами на проблемы российских туристов после аннулирования лицензии платежной системы Papara, сообщил РИА Новости информированный турецкий источник во властных структурах.

Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) 31 октября лишил лицензии платежную систему Papara. За последние годы сервис стал особенно востребованным у россиян, так как позволял открывать счет дистанционно по загранпаспорту и после верификации увеличивать лимиты на операции - особенно после блокировки российских банковских карт за рубежом.