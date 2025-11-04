Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил испытания "Буревестника" и "Посейдона" - РИА Новости, 04.11.2025
23:11 04.11.2025
Эксперт оценил испытания "Буревестника" и "Посейдона"
Эксперт оценил испытания "Буревестника" и "Посейдона"
Аналитик Белорусского института стратегических исследований, военный эксперт Игорь Король заявил РИА Новости, что проведенные Россией успешные испытания... РИА Новости, 04.11.2025
Эксперт оценил испытания "Буревестника" и "Посейдона"

Аналитик Король: испытания "Буревестника" и "Посейдона" стали началом новой эры

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Аналитик Белорусского института стратегических исследований, военный эксперт Игорь Король заявил РИА Новости, что проведенные Россией успешные испытания новейших систем "Буревестник" и "Посейдон" ознаменовали собой начало новой эры в развитии вооружений и стали элементом стратегического сдерживания.
"Испытания, которые были проведены на прошлой неделе Российской Федерацией, новых систем вооружения - крылатой ракеты "Буревестник" и малозаметного подводного ударного аппарата "Посейдон" - фактически ознаменовали, на мой взгляд, новую эру в развитии вооружений", - сказал эксперт.
Ракета 9М134 Булат - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
"Высокоточные комплексы" успешно испытали ракету "Булат"
18 февраля, 03:26
Он обратил внимание, что в 2018 году, когда президент России Владимир Путин говорил о перспективах создания подобного оружия, многие это воспринимали как нереальные вещи.
"Многие, даже специалисты в области современного вооружения, не видели перспектив создания и возможности создания таких систем", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, проведение на прошлой неделе Россией фактически финального испытания этих систем вызвало некоторый шок и трепет у потенциального противника.
"Крылатая ракета "Буревестник" способна дежурить в воздухе несколько часов, суток, возможно, - мы не знаем всех возможностей данной ядерной маршевой установки (двигателя – ред.) - месяцев. Это создает для противников угрозу необратимого ответного удара (на агрессию – ред.)... Фактически Российская Федерация имеет возможность в случае напряжения обстановки поднять воздух на боевое дежурство группировку данных крылатых ракет, которые будут находиться, к примеру, где-то над Арктикой, на небольшой высоте, барражировать в воздухе в готовности нанести удар по заявленным целям", - сказал Король.
Говоря о подводном аппарате "Посейдон", эксперт обратил внимание, что он также способен совершать длительные перемещения под водой.
"И если система слежения за пусками баллистических ракет позволяет засекать их даже в момент пуска, то засечь пуск этой ракеты под водой фактически невозможно. То есть противник лишен возможности даже обнаружить пуск такой ракеты", - подчеркнул Король.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Корабль НАТО находился в зоне испытания "Буревестника", заявил Путин
Вчера, 21:47
Эксперт подчеркнул, что демонстративное проведение испытаний, открытое, "практически в прямом эфире", заявление об их успехе, о характеристиках нового вооружения - это и элемент стратегического сдерживания.
"Сразу отпадает желание у кого-то бряцать оружием, угрожать России, разговаривать с Россией с позиции силы... Никому не позволено разговаривать с Россией и с Союзным государством с позиции силы", - сказал Король.
Он подчеркнул, что, имея на вооружении такие системы, как "Буревестник" и "Посейдон", Россия и белорусско-российское Союзное государство имеет на руках такие аргументы, которые позволяют вести свою независимую политику.
Путин во вторник наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника", назвав врученные госнаграды заслуженными.
Ранее Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин рассказал о материалах, используемых в "Посейдоне" и Буревестнике"
Вчера, 21:39
 
