В ФРГ подготовили план по запрету на импорт в ЕС стали из России

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Рабочее крыло входящего в правящий блок ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) подготовило план по выводу немецкой сталелитейной промышленности из кризиса, который предусматривает в том числе полное прекращение поставок в страны ЕС стали и алюминия из России.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.