Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ подготовили план по запрету на импорт в ЕС стали из России - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/hds-2052839213.html
В ФРГ подготовили план по запрету на импорт в ЕС стали из России
В ФРГ подготовили план по запрету на импорт в ЕС стали из России - РИА Новости, 04.11.2025
В ФРГ подготовили план по запрету на импорт в ЕС стали из России
Рабочее крыло входящего в правящий блок ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) подготовило план по выводу немецкой сталелитейной промышленности из... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T21:04:00+03:00
2025-11-04T21:04:00+03:00
в мире
россия
германия
китай
фридрих мерц
владимир путин
евросоюз
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
https://ria.ru/20250916/evropa-2042002146.html
https://ria.ru/20251103/stal-2052603323.html
россия
германия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, китай, фридрих мерц, владимир путин, евросоюз, хдс/хсс, европарламент
В мире, Россия, Германия, Китай, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Евросоюз, ХДС/ХСС, Европарламент
В ФРГ подготовили план по запрету на импорт в ЕС стали из России

Партия ХДС подготовила план по запрету на импорт в ЕС стали и алюминия из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Рабочее крыло входящего в правящий блок ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) подготовило план по выводу немецкой сталелитейной промышленности из кризиса, который предусматривает в том числе полное прекращение поставок в страны ЕС стали и алюминия из России.
План подготовлен к "сталелитейному саммиту", который канцлер ФРГ Фридрих Мерц проведет 6 ноября в федеральной канцелярии с участием членов федерального правительства, премьер-министров ряда земель и представителей сталелитейной промышленности. На встрече, как ожидается, будут обсуждаться вопросы поддержки отрасли и ее вывода из кризиса.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Так плохо еще не было. ЕС понял, чем придется платить за войну
16 сентября, 08:00
"Закрытие последних лазеек в отношении импорта стали из России, которая по-прежнему поступает в ЕС… Расширение санкций до полного запрета на импорт алюминия из России", - гласят первый и второй пункты разработанного рабочим крылом ХДС (CDA) плана, опубликованного на его официальном сайте.
Всего план включает пять пунктов и предусматривает наряду с другими мерами также введение импортных пошли на сталь из Китая.
Как заявил глава CDA, депутат Европарламента Деннис Радтке, Германия "должна закрыть двери для дешевого импорта … и (тем самым - ред.) защитить собственную сталелитейную промышленность".
Ранее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль призвал в преддверии "сталелитейного саммита" в Берлине ввести полный запрет на поставки в страны ЕС стали из России. Он, в частности выразил недовольство тем, что под санкции ЕС до сих пор не попали стальные слябы, которые производятся и перерабатываются в ЕС. Стальные слябы являются исходным материалом для производства листов и лент из стали.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Готовая продукция на сталелитейном комбинате - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Вице-канцлер Германии призвал запретить импорт в ЕС российской стали
3 ноября, 10:59
 
В миреРоссияГерманияКитайФридрих МерцВладимир ПутинЕвросоюзХДС/ХССЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала