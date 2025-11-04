Рейтинг@Mail.ru
В Харькове таксиста оштрафовали за отказ говорить на украинском - РИА Новости, 04.11.2025
20:37 04.11.2025
В Харькове таксиста оштрафовали за отказ говорить на украинском
В Харькове таксиста оштрафовали за отказ говорить на украинском
Харьковского таксиста на Украине оштрафовали на 5,1 тысячи гривен (121,7 доллара) за отказ использовать украинский язык, сообщила пресс-служба уполномоченного... РИА Новости, 04.11.2025
Украина, Харьков, Елена Ивановская, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
В Харькове таксиста оштрафовали за отказ говорить на украинском

В Харькове таксиста оштрафовали за отказ общаться с пассажиром на украинском

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Харьковского таксиста на Украине оштрафовали на 5,1 тысячи гривен (121,7 доллара) за отказ использовать украинский язык, сообщила пресс-служба уполномоченного по защите госязыка.
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская в начале сентября пригрозила штрафами водителям такси, которые общаются с пассажирами на русском, а не украинском языке. В качестве примера она привела видео в соцсети, на котором таксист в Харькове отказался обслуживать пассажира на украинском языке и выключить музыку на русском. При этом она отметила, что тот понесет наказание за нарушение закона "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла решение о наложении административного взыскания в виде штрафа -5,1 тысячи гривен - на водителя такси, который в Харькове в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке. Во время осуществления мероприятий государственного контроля уполномоченной также были направлены обращения в Национальную полицию Украины, СБУ и центральный офис соответствующего сервиса такси", - говорится в сообщении, опубликованном на странице уполномоченного по защите госязыка на Украине в соцсети Facebook*.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
УкраинаХарьковЕлена ИвановскаяСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
