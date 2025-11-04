https://ria.ru/20251104/hamas-2052816471.html
ХАМАС передаст тело еще одного пленного во вторник вечером
Военное крыло движения ХАМАС - "Бригады Изэддина аль-Кассама" передадут тело еще одного израильского пленного во вторник вечером, говорится в заявлении движения РИА Новости, 04.11.2025
