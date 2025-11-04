Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС передаст тело еще одного пленного во вторник вечером
18:11 04.11.2025
ХАМАС передаст тело еще одного пленного во вторник вечером
Военное крыло движения ХАМАС - "Бригады Изэддина аль-Кассама" передадут тело еще одного израильского пленного во вторник вечером, говорится в заявлении движения РИА Новости, 04.11.2025
в мире, хамас
В мире, ХАМАС
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа. Архивное фото
ДОХА, 4 ноя - РИА Новости. Военное крыло движения ХАМАС - "Бригады Изэддина аль-Кассама" передадут тело еще одного израильского пленного во вторник вечером, говорится в заявлении движения в его Telegram-канале.
"В рамках соглашения об обмене пленными "Бригады "Изэддина аль-Кассама" передадут тело израильского пленного, найденного в районе Шуджайя на востоке города Газа, в 20.00 по местному времени (21.00 мск)", - отмечается в сообщении.
ХАМАС выразило готовность сложить тяжелое оружие
3 ноября, 11:20
 
