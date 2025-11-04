https://ria.ru/20251104/gutteresh--2052750636.html
Генсек ООН призвал прекратить нарушения договоренности по сектору Газа
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш выразил обеспокоенность в связи с продолжением нарушений режима прекращения огня в палестинском секторе Газе
ДОХА, 4 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш выразил обеспокоенность в связи с продолжением нарушений режима прекращения огня в палестинском секторе Газе и выступил за соблюдение договоренности о прекращении огня и выработке политического решения палестино-израильского конфликта.
"Меня беспокоит продолжение нарушений режима прекращения огня в секторе Газе. Они должны прекратиться, и все стороны должны соблюдать решения первого этапа мирного соглашения", - сказал Гуттереш
на пресс-конференции во время Всемирного саммита по социальному развитию в Катаре
.
Он призвал "не забывать о необходимости создания заслуживающего доверия политического пути к прекращению оккупации, реализации права палестинского народа на самоопределение и достижению решения о создании двух государств, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности".
По данным палестинского агентства Maan, за минувшие 24 часа израильская артиллерия также обстреляла районы на востоке города Газа. В районе Хан-Юниса и на востоке города Газа израильские военные продолжают подрывать и сносить жилые дома, уничтожая целые кварталы.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и ХАМАС
вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль тел заложников, погибших в плену.
После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения палестинской стороной.