Генсек ООН призвал прекратить нарушения договоренности по сектору Газа

ДОХА, 4 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш выразил обеспокоенность в связи с продолжением нарушений режима прекращения огня в палестинском секторе Газе и выступил за соблюдение договоренности о прекращении огня и выработке политического решения палестино-израильского конфликта.

"Меня беспокоит продолжение нарушений режима прекращения огня в секторе Газе. Они должны прекратиться, и все стороны должны соблюдать решения первого этапа мирного соглашения", - сказал Гуттереш на пресс-конференции во время Всемирного саммита по социальному развитию в Катаре

Он призвал "не забывать о необходимости создания заслуживающего доверия политического пути к прекращению оккупации, реализации права палестинского народа на самоопределение и достижению решения о создании двух государств, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности".

По данным палестинского агентства Maan, за минувшие 24 часа израильская артиллерия также обстреляла районы на востоке города Газа. В районе Хан-Юниса и на востоке города Газа израильские военные продолжают подрывать и сносить жилые дома, уничтожая целые кварталы.

Соглашение о прекращении огня между Израилем ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль тел заложников, погибших в плену.