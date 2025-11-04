Рейтинг@Mail.ru
Гуцул: Россия всегда была для гагаузов защитником в трудные времена - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/gutsul-2052744103.html
Гуцул: Россия всегда была для гагаузов защитником в трудные времена
Гуцул: Россия всегда была для гагаузов защитником в трудные времена - РИА Новости, 04.11.2025
Гуцул: Россия всегда была для гагаузов защитником в трудные времена
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул поздравила российский народ с Днем народного единства, отметив, что Россия всегда была для гагаузов... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T11:20:00+03:00
2025-11-04T11:20:00+03:00
россия
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033439399_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c09299067f3c3ff442c155c4fdc8efee.jpg
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033457415.html
https://ria.ru/20251007/moldaviya-2046862756.html
россия
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033439399_26:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_471bc5cd1189cb386fec6e6ad13d1de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, в мире
Россия, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, В мире
Гуцул: Россия всегда была для гагаузов защитником в трудные времена

Евгения Гуцул: Россия всегда была для гагаузов защитником в трудные времена

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул поздравила российский народ с Днем народного единства, отметив, что Россия всегда была для гагаузов другом и защитником.
"Cердечно поздравляю дружественный российский народ с Днем народного единства! Россия всегда была для гагаузов близкой страной, другом и защитником в трудные времена. Нас связывает общая многовековая история, тесные духовные и культурные связи, основанные на общих ценностях и взаимном уважении", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
МИД России назвал приговор Гуцул позором
5 августа, 13:27
Она отметила, что этот праздник символизирует сплоченность, верность традициям, мощь и устремленность в будущее российского государства.
Гуцул пожелала многонациональному российскому народу согласия и процветания. Она также надеется, что дружба между Россией и Гагаузией будет только крепнуть.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Посол России в Молдавии обеспокоен ситуацией в Гагаузии
7 октября, 15:32
 
РоссияМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала