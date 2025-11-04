Гуцул: Россия всегда была для гагаузов защитником в трудные времена

КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул поздравила российский народ с Днем народного единства, отметив, что Россия всегда была для гагаузов другом и защитником.
"Cердечно поздравляю дружественный российский народ с Днем народного единства! Россия всегда была для гагаузов близкой страной, другом и защитником в трудные времена. Нас связывает общая многовековая история, тесные духовные и культурные связи, основанные на общих ценностях и взаимном уважении", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов.
Она отметила, что этот праздник символизирует сплоченность, верность традициям, мощь и устремленность в будущее российского государства.
Гуцул пожелала многонациональному российскому народу согласия и процветания. Она также надеется, что дружба между Россией и Гагаузией будет только крепнуть.
