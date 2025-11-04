Двери ЕС остаются открытыми для Грузии, заявил посол

"Как вы услышали с пресс-конференции, Еврокомиссия не воспринимает Грузию как страну кандидата, она страна кандидат лишь на бумаге. Для меня это очень печально. Но в тоже время я хочу подчеркнуть, что двери ЕС вновь остаются открытыми для Грузии если руководство сменит курс действий и вернется к принципам и ценностям, на которых основан Евросоюз",- заявил Герчинский на пресс-конференции.