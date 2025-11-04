https://ria.ru/20251104/gruzija-2052810949.html
Двери ЕС остаются открытыми для Грузии, заявил посол
2025-11-04T17:43:00+03:00
2025-11-04T17:43:00+03:00
2025-11-04T20:11:00+03:00
грузия
ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Двери Евросоюза остаются открытыми для для Грузии, если власти страны решат сменить курс действий и вернутся к европейским принципам и ценностям, заявил посол ЕС Павел Герчинский.
Еврокомиссия квалифицировала Грузию
как "номинальную" страну-кандидата в ЕС
из-за "отступления от демократии", говорится в заявлении ЕК
, представившей во вторник очередной доклад о прогрессе стран-членов в проведении реформ.
"Как вы услышали с пресс-конференции, Еврокомиссия не воспринимает Грузию как страну кандидата, она страна кандидат лишь на бумаге. Для меня это очень печально. Но в тоже время я хочу подчеркнуть, что двери ЕС вновь остаются открытыми для Грузии если руководство сменит курс действий и вернется к принципам и ценностям, на которых основан Евросоюз",- заявил Герчинский на пресс-конференции.
По его словам, Грузия находится гораздо дальше от членства в ЕС, чем в 2023 году, когда ей был предоставлен статус кандидата.