Рейтинг@Mail.ru
Двери ЕС остаются открытыми для Грузии, заявил посол - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 04.11.2025 (обновлено: 20:11 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/gruzija-2052810949.html
Двери ЕС остаются открытыми для Грузии, заявил посол
Двери ЕС остаются открытыми для Грузии, заявил посол - РИА Новости, 04.11.2025
Двери ЕС остаются открытыми для Грузии, заявил посол
Двери Евросоюза остаются открытыми для для Грузии, если власти страны решат сменить курс действий и вернутся к европейским принципам и ценностям, заявил посол... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T17:43:00+03:00
2025-11-04T20:11:00+03:00
в мире
грузия
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20251005/es-2046539966.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Грузия, Евросоюз, Еврокомиссия
Двери ЕС остаются открытыми для Грузии, заявил посол

Герчинский: двери ЕС открыты для Грузии при возвращении к европейским ценностям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Двери Евросоюза остаются открытыми для для Грузии, если власти страны решат сменить курс действий и вернутся к европейским принципам и ценностям, заявил посол ЕС Павел Герчинский.
Еврокомиссия квалифицировала Грузию как "номинальную" страну-кандидата в ЕС из-за "отступления от демократии", говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник очередной доклад о прогрессе стран-членов в проведении реформ.
"Как вы услышали с пресс-конференции, Еврокомиссия не воспринимает Грузию как страну кандидата, она страна кандидат лишь на бумаге. Для меня это очень печально. Но в тоже время я хочу подчеркнуть, что двери ЕС вновь остаются открытыми для Грузии если руководство сменит курс действий и вернется к принципам и ценностям, на которых основан Евросоюз",- заявил Герчинский на пресс-конференции.
По его словам, Грузия находится гораздо дальше от членства в ЕС, чем в 2023 году, когда ей был предоставлен статус кандидата.
Сотрудники полиции задерживают протестующего во время митинга оппозиции в центре Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Грузия ждет от ЕС извинений, заявил спикер парламента страны
5 октября, 21:36
 
В миреГрузияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала