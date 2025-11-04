https://ria.ru/20251104/gorlovka-2052837818.html
В Горловке при атаке ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск в Горловке в ДНР, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
Приходько: в Горловке при вооруженной агрессии ВСУ ранен мирный житель