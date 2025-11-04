Умер самый старый житель Германии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Старейший житель Германии Карл Хайдле умер через два месяца после своего 110-летия, сообщила . Старейший житель Германии Карл Хайдле умер через два месяца после своего 110-летия, сообщила администрация общины Кернен, где проживал мужчина.

"Мужчина из Штеттена, который в последние годы считался самым старым известным немцем, мирно заснул в ночь на субботу, 1 ноября 2025 года", — говорится в заявлении.

Хайдле родился 2 сентября 1915 года и пережил множество потрясений XX века — от мирной сельской жизни в юности до ужаса военных лет и, в конце концов, начала цифровой эпохи, подчеркивается в материале. Мужчина вернулся в Штеттен в 1948 году после учебы и военной службы, где продолжил дело своих родителей.