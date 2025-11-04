Рейтинг@Mail.ru
Умер самый старый житель Германии
16:05 04.11.2025 (обновлено: 16:14 04.11.2025)
Умер самый старый житель Германии
Умер самый старый житель Германии - РИА Новости, 04.11.2025
Умер самый старый житель Германии
Старейший житель Германии Карл Хайдле умер через два месяца после своего 110-летия, сообщила администрация общины Кернен, где проживал мужчина. РИА Новости, 04.11.2025
германия, происшествия, в мире
Германия, Происшествия, В мире
Умер самый старый житель Германии

В Германии умер старейший житель Карл Хайдле

Старейший житель Германии Карл Хайдле
Старейший житель Германии Карл Хайдле - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Старейший житель Германии Карл Хайдле. Архивное фото
Старейший житель Германии Карл Хайдле. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Старейший житель Германии Карл Хайдле умер через два месяца после своего 110-летия, сообщила администрация общины Кернен, где проживал мужчина.
"Мужчина из Штеттена, который в последние годы считался самым старым известным немцем, мирно заснул в ночь на субботу, 1 ноября 2025 года", — говорится в заявлении.
Хайдле родился 2 сентября 1915 года и пережил множество потрясений XX века — от мирной сельской жизни в юности до ужаса военных лет и, в конце концов, начала цифровой эпохи, подчеркивается в материале. Мужчина вернулся в Штеттен в 1948 году после учебы и военной службы, где продолжил дело своих родителей.
Карл Хайдле до глубокой старости вел самостоятельную жизнь. В возрасте более ста лет он регулярно гулял по деревне, ухаживал за своим виноградником и ежедневно интересовался событиями в обществе и мире.
 
ГерманияПроисшествияВ мире
 
 
