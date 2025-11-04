Мерц пригласил лидера Сирии в Германию

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в ФРГ для обсуждения вопроса возвращения сирийских беженцев обратно на родину, передает агентство Франс Пресс.
"Мерц сообщил, что пригласил нового временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа посетить Германию, чтобы обсудить, "как мы вместе можем решить эту проблему (возвращения сирийских беженцев из Германии - ред.)", - пишет агентство.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.