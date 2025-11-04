Рейтинг@Mail.ru
02:56 04.11.2025 (обновлено: 10:56 04.11.2025)
Мерц пригласил лидера Сирии в Германию
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в ФРГ для обсуждения вопроса возвращения сирийских беженцев обратно на родину, передает агентство Франс Пресс.
"Мерц сообщил, что пригласил нового временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа посетить Германию, чтобы обсудить, "как мы вместе можем решить эту проблему (возвращения сирийских беженцев из Германии - ред.)", - пишет агентство.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп допустил возможность принять в Белом доме главу Сирии
Вчера, 02:49
 
