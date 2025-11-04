МИД ФРГ: Германия активизирует возвращение сирийских граждан на родину

Он добавил, что процесс координируется компетентными ведомствами, которые оценивают ситуацию на месте. По его словам, речь идет о возвращении ограниченного числа лиц, подлежащих первоочередной депортации. "На мой взгляд, оно может вскоре привести к конкретным результатам", - уточнил он.

Вадефуль отметил, что Германия прилагает все усилия, чтобы большее число сирийцев смогло вернуться на родину. "Речь идет именно о добровольном возвращении сирийцев. Эти возвращения необходимы - именно об этом вчера говорил федеральный канцлер. Сирийцев следует добровольно поощрять к возвращению, чтобы они могли восстанавливать свою страну", - заключил министр.