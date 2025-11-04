МИД ФРГ: Германия активизирует возвращение сирийских граждан на родину

БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Германия намерена активизировать процесс возвращения сирийских граждан на родину, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
По его словам, ФРГ обсуждает возможность репатриации в Сирию и Афганистан, при этом речь не идет о принудительном возвращении лиц, не совершавших преступлений.
"Наша цель - увеличить число возвращений из Германии… Я лично активно участвую в этом процессе, так же как и в вопросе возвращений в Афганистан. В первую очередь это касается преступников и лиц, представляющих угрозу безопасности. Пока что осуществить такие возвращения в Сирию не удалось, но работа в этом направлении продолжается", - сказал Вадефуль во вторник на совместной пресс-конференции с главой МИД Нигерии Юсуфом Туггаром в Берлине. Трансляцию общения с прессой в прямом эфире вело министерство иностранных дел Германии в своем официальном аккаунте в YouTube.
В Германии призвали остановить наплыв беженцев с Украины
24 октября, 16:53
Он добавил, что процесс координируется компетентными ведомствами, которые оценивают ситуацию на месте. По его словам, речь идет о возвращении ограниченного числа лиц, подлежащих первоочередной депортации. "На мой взгляд, оно может вскоре привести к конкретным результатам", - уточнил он.
Вадефуль отметил, что Германия прилагает все усилия, чтобы большее число сирийцев смогло вернуться на родину. "Речь идет именно о добровольном возвращении сирийцев. Эти возвращения необходимы - именно об этом вчера говорил федеральный канцлер. Сирийцев следует добровольно поощрять к возвращению, чтобы они могли восстанавливать свою страну", - заключил министр.
Ранее газета Welt сообщила со ссылкой на МВД Германии, что в 2024 году в ФРГ существенно выросло число подозреваемых в совершении насильственных преступлений среди мигрантов из Турции, Египта, Украины, Пакистана и Туниса. При этом в абсолютных показателях больше всего преступлений такого рода по-прежнему совершили сирийцы.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.