Специалисты заменили запорные устройства на газопроводах ТиНАО в Москве

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Специалисты заменили 50 запорных устройств на газопроводах Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты АО "Мосгаз" завершили работы, запланированные на этот год, по замене 50 запорных устройств на газопроводах Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы", - говорится в сообщении.