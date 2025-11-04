Рейтинг@Mail.ru
Специалисты заменили запорные устройства на газопроводах ТиНАО в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:58 04.11.2025 (обновлено: 14:58 06.11.2025)
Специалисты заменили запорные устройства на газопроводах ТиНАО в Москве
Специалисты заменили запорные устройства на газопроводах ТиНАО в Москве - РИА Новости, 06.11.2025
Специалисты заменили запорные устройства на газопроводах ТиНАО в Москве
Специалисты заменили 50 запорных устройств на газопроводах Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства РИА Новости, 06.11.2025
Специалисты заменили запорные устройства на газопроводах ТиНАО в Москве

Специалисты заменили 50 запорных устройств на газопроводах ТиНАО в Москве

© Фото : "Мосгаз"Ремонт газопровода
Ремонт газопровода - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : "Мосгаз"
Ремонт газопровода. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Специалисты заменили 50 запорных устройств на газопроводах Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты АО "Мосгаз" завершили работы, запланированные на этот год, по замене 50 запорных устройств на газопроводах Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что установленное оборудование произведено в России и отвечает высоким стандартам качества, срок его службы превышает 40 лет, что гарантирует стабильную работу сети.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
