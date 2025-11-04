https://ria.ru/20251104/gazoprovod-2053196133.html
Специалисты заменили запорные устройства на газопроводах ТиНАО в Москве
Специалисты заменили запорные устройства на газопроводах ТиНАО в Москве - РИА Новости, 06.11.2025
Специалисты заменили запорные устройства на газопроводах ТиНАО в Москве
Специалисты заменили 50 запорных устройств на газопроводах Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-04T14:58:00+03:00
2025-11-04T14:58:00+03:00
2025-11-06T14:58:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
новомосковский административный округ
тинао
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806589197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10949cf646e435900620817a5c388ac1.jpg
https://realty.ria.ru/20251106/opros-2053180295.html
москва
новомосковский административный округ
тинао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806589197_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc784825db03e4c31fc08941b44b3a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новомосковский административный округ, тинао
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Новомосковский административный округ, ТиНАО
Специалисты заменили запорные устройства на газопроводах ТиНАО в Москве
Специалисты заменили 50 запорных устройств на газопроводах ТиНАО в Москве
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Специалисты заменили 50 запорных устройств на газопроводах Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты АО "Мосгаз" завершили работы, запланированные на этот год, по замене 50 запорных устройств на газопроводах Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что установленное оборудование произведено в России и отвечает высоким стандартам качества, срок его службы превышает 40 лет, что гарантирует стабильную работу сети.