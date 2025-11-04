https://ria.ru/20251104/frg-2052781059.html
СМИ: ФРГ исключает поставки ракет Taurus Киеву
СМИ: ФРГ исключает поставки ракет Taurus Киеву
Власти ФРГ по-прежнему исключают поставки ракет Taurus Киеву, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. РИА Новости, 04.11.2025
СМИ: ФРГ исключает поставки ракет Taurus Киеву
