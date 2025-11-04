Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ФРГ исключает поставки ракет Taurus Киеву - РИА Новости, 04.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 04.11.2025
СМИ: ФРГ исключает поставки ракет Taurus Киеву
СМИ: ФРГ исключает поставки ракет Taurus Киеву
Власти ФРГ по-прежнему исключают поставки ракет Taurus Киеву, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
германия, киев
Специальная военная операция на Украине, Германия, Киев
СМИ: ФРГ исключает поставки ракет Taurus Киеву

Handelsblatt: Германия по-прежнему исключает поставки ракет Taurus Украине

Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Власти ФРГ по-прежнему исключают поставки ракет Taurus Киеву, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
"По данным правительственных источников, поставки ракет Taurus по-прежнему исключены", - сообщило издание.
Ларс Клингбайль
Лидер СДПГ рассказал, как будет приниматься решение по Taurus для Украины
18 апреля, 10:25
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
