Франц поблагодарил Путина за возможность находиться в России
18:47 04.11.2025 (обновлено: 19:11 04.11.2025)
Франц поблагодарил Путина за возможность находиться в России
Пианист и дирижер из Германии Юстус Франц поблагодарил президента РФ Владимира Путина за возможность находиться в России и за высокую оценку его творчества. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T18:47:00+03:00
2025-11-04T19:11:00+03:00
россия
германия
владимир путин
россия
германия
россия, германия, владимир путин
Россия, Германия, Владимир Путин
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пианист и дирижер из Германии Юстус Франц поблагодарил президента РФ Владимира Путина за возможность находиться в России и за высокую оценку его творчества.
Путин наградил Франца благодарностью президента РФ.
"Господин президент, дорогие друзья, для меня это большая честь, что я могу быть сегодня здесь - и у меня есть такая важная награда. Целую жизнь я хотел играть русскую музыку и работать для вашей культуры", - сказал он на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.
Россия Германия Владимир Путин
 
 
