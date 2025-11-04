https://ria.ru/20251104/frants-2052820365.html
Франц поблагодарил Путина за возможность находиться в России
Франц поблагодарил Путина за возможность находиться в России - РИА Новости, 04.11.2025
Франц поблагодарил Путина за возможность находиться в России
Пианист и дирижер из Германии Юстус Франц поблагодарил президента РФ Владимира Путина за возможность находиться в России и за высокую оценку его творчества. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T18:47:00+03:00
2025-11-04T18:47:00+03:00
2025-11-04T19:11:00+03:00
россия
германия
владимир путин
россия
германия
