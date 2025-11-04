Рейтинг@Mail.ru
Филиппо высказался о планах ЕК судиться с Польшей, Венгрией и Словакией - РИА Новости, 04.11.2025
12:42 04.11.2025
Филиппо высказался о планах ЕК судиться с Польшей, Венгрией и Словакией
Филиппо высказался о планах ЕК судиться с Польшей, Венгрией и Словакией - РИА Новости, 04.11.2025
Филиппо высказался о планах ЕК судиться с Польшей, Венгрией и Словакией
Еврокомиссия ведет политику диктатуры в связи с ее планами судиться с тремя европейскими странами из-за экспортных ограничений в отношении Украины, заявил лидер РИА Новости, 04.11.2025
украина, польша, венгрия, флориан филиппо, еврокомиссия, евросоюз
Украина, Польша, Венгрия, Флориан Филиппо, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Филиппо высказался о планах ЕК судиться с Польшей, Венгрией и Словакией

Политик Филиппо: ЕК объявила, что будет судиться с Польшей, Венгрией и Словакией

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия ведет политику диктатуры в связи с ее планами судиться с тремя европейскими странами из-за экспортных ограничений в отношении Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил на брифинге, что Еврокомиссия собирается подтолкнуть Польшу, Венгрию и Словакию к снятию экспортных ограничений в отношении Украины. Как сообщало издание Politico, в ЕК не исключают иска против трех стран.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Ведет к войне". В Европе придумали план против Украины
1 ноября, 09:52
"Диктатура! Европейская комиссия объявила, что будет преследовать в судебном порядке три государства-члена — Польшу, Венгрию и Словакию — за то, что они не импортируют достаточно украинской продукции, хотя новое соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной приведет к наводнению континента украинскими сельскохозяйственными продуктами! Это приведет к увеличению импортных квот без таможенных пошлин", - написал Филиппо в соцсети X.
Совет ЕС 27 октября согласовал свою позицию о снижении или отмене таможенных пошлин на ряд ввозимых в страны ЕС сельскохозяйственных товаров Украины, включая молочные продукты, свежие фрукты, овощи и мясо. Доступ на европейский рынок украинских "чувствительных товаров", таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мёд, останется ограниченным. Решение вступило в силу 29 октября. Польша, Венгрия и Словакия сохранили ограничения на экспорт некоторых украинских товаров.
В 2024 году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Это все изменит". В Европе поднимают восстание против Украины
31 октября, 08:00
 
Украина Польша Венгрия Флориан Филиппо Еврокомиссия Евросоюз
 
 
