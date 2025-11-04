Филиппо высказался о планах ЕК судиться с Польшей, Венгрией и Словакией

ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия ведет политику диктатуры в связи с ее планами судиться с тремя европейскими странами из-за экспортных ограничений в отношении Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Венгрию и Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил на брифинге, что Еврокомиссия собирается подтолкнуть Польшу Словакию к снятию экспортных ограничений в отношении Украины . Как сообщало издание Politico, в ЕК не исключают иска против трех стран.

"Диктатура! Европейская комиссия объявила, что будет преследовать в судебном порядке три государства-члена — Польшу, Венгрию и Словакию — за то, что они не импортируют достаточно украинской продукции, хотя новое соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной приведет к наводнению континента украинскими сельскохозяйственными продуктами! Это приведет к увеличению импортных квот без таможенных пошлин", - написал Филиппо в соцсети X.

Совет ЕС 27 октября согласовал свою позицию о снижении или отмене таможенных пошлин на ряд ввозимых в страны ЕС сельскохозяйственных товаров Украины, включая молочные продукты, свежие фрукты, овощи и мясо. Доступ на европейский рынок украинских "чувствительных товаров", таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мёд, останется ограниченным. Решение вступило в силу 29 октября. Польша, Венгрия и Словакия сохранили ограничения на экспорт некоторых украинских товаров.