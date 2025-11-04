На Филиппинах шесть человек погибли при крушении вертолета

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате крушения вертолета ВВС Филиппин, участвовавшего в операции по ликвидации последствий тайфуна "Калмаэги", сообщило во вторник командование вооруженных сил республики в Восточном Минданао.