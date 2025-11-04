На Филиппинах шесть человек погибли при крушении вертолета

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате крушения вертолета ВВС Филиппин, участвовавшего в операции по ликвидации последствий тайфуна "Калмаэги", сообщило во вторник командование вооруженных сил республики в Восточном Минданао.
"В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены и подняты шесть тел, предположительно, пилота и членов экипажа разбившегося вертолета Super Hueys", - цитирует телеканал ABS-CBN слова военных.
Отмечается, что потерпевший крушение вертолет был одним из четырех воздушных судов, вылетевших из Давао в Бутуан для оценки последствий тайфуна и оказания помощи пострадавшим. После потери связи с экипажем была немедленно начата поисково-спасательная операция.
Как уточнили в командовании, проводится расследование для установления обстоятельств авиакатастрофы.
По информации местных СМИ, тайфун "Калмаэги" обрушился на центральную часть Филиппин во вторник. Жертвами стихии стали 26 человек, большинство из которых утонули. Около 387 тысяч человек были эвакуированы в безопасные места.
Посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что уточняет у местных властей информацию о пострадавших из-за тайфуна "Калмаэги" россиянах.