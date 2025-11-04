Рейтинг@Mail.ru
На Филиппинах шесть человек погибли при крушении вертолета - РИА Новости, 04.11.2025
17:44 04.11.2025 (обновлено: 17:49 04.11.2025)
На Филиппинах шесть человек погибли при крушении вертолета
На Филиппинах шесть человек погибли при крушении вертолета - РИА Новости, 04.11.2025
На Филиппинах шесть человек погибли при крушении вертолета
Шесть человек погибли в результате крушения вертолета ВВС Филиппин, участвовавшего в операции по ликвидации последствий тайфуна "Калмаэги", сообщило во вторник... РИА Новости, 04.11.2025
в мире
филиппины
давао
филиппины
давао
в мире, филиппины, давао
В мире, Филиппины, Давао
На Филиппинах шесть человек погибли при крушении вертолета

На Филиппинах шесть человек погибли при крушении вертолета ВВС

© Фото : Jason Domolong GavilanКрушение вертолета ВВС Филиппин в ходе ликвидации последствий тайфуна "Калмаэги"
Крушение вертолета ВВС Филиппин в ходе ликвидации последствий тайфуна Калмаэги - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Jason Domolong Gavilan
Крушение вертолета ВВС Филиппин в ходе ликвидации последствий тайфуна "Калмаэги"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате крушения вертолета ВВС Филиппин, участвовавшего в операции по ликвидации последствий тайфуна "Калмаэги", сообщило во вторник командование вооруженных сил республики в Восточном Минданао.
"В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены и подняты шесть тел, предположительно, пилота и членов экипажа разбившегося вертолета Super Hueys", - цитирует телеканал ABS-CBN слова военных.
Ураган Мелисса на Ямайке - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Число погибших из-за урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28
2 ноября, 10:39
Отмечается, что потерпевший крушение вертолет был одним из четырех воздушных судов, вылетевших из Давао в Бутуан для оценки последствий тайфуна и оказания помощи пострадавшим. После потери связи с экипажем была немедленно начата поисково-спасательная операция.
Как уточнили в командовании, проводится расследование для установления обстоятельств авиакатастрофы.
По информации местных СМИ, тайфун "Калмаэги" обрушился на центральную часть Филиппин во вторник. Жертвами стихии стали 26 человек, большинство из которых утонули. Около 387 тысяч человек были эвакуированы в безопасные места.
Посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что уточняет у местных властей информацию о пострадавших из-за тайфуна "Калмаэги" россиянах.
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Посольство на Филиппинах уточняет информацию о пострадавших россиянах
3 ноября, 11:14
 
В миреФилиппиныДавао
 
 
