Рейтинг@Mail.ru
ФБР уволило агентов, участвовавших в расследовании дела Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/fbr-2052699374.html
ФБР уволило агентов, участвовавших в расследовании дела Трампа, пишут СМИ
ФБР уволило агентов, участвовавших в расследовании дела Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
ФБР уволило агентов, участвовавших в расследовании дела Трампа, пишут СМИ
Федеральное бюро расследований США уволило четырех агентов, участвовавших в расследовании бывшего спецпрокурора Джека Смита в отношении президента Дональда... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T02:30:00+03:00
2025-11-04T02:30:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025516942_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1e06d003afa56936144b604f3549967.jpg
https://ria.ru/20241126/tramp-1985700065.html
https://ria.ru/20251008/ssha-2047167409.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025516942_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_bd372d138a0496a5994cb01a350c9706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, фбр
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, ФБР
ФБР уволило агентов, участвовавших в расследовании дела Трампа, пишут СМИ

Reuters: ФБР уволило четырех агентов, расследовавших дело против Трампа

© AP Photo / David ZalubowskiАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Агент ФБР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США уволило четырех агентов, участвовавших в расследовании бывшего спецпрокурора Джека Смита в отношении президента Дональда Трампа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По информации агентства, один из уволенных агентов подвергся нападкам в соцсетях после того, как председатель юридического комитета сената США, республиканец Чак Грассли обнародовал более 1000 страниц повесток из расследования Смита.
Бывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена во время обсуждения присяжных по его уголовному делу фальсификации деловой документации в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит может остаться без работы
26 ноября 2024, 06:16
Еще один агент был отстранен от работы несколько недель назад, вскоре после того, как Грассли опубликовал другие документы, якобы доказывающие, что Смит запрашивал историю звонков восьми республиканских сенаторов и одного члена палаты представителей до и после штурма Капитолия 6 января 2021 года.
В октябре телеканал NBC сообщил, что ФБР уволило трех спецагентов, которые расследовали дело Трампа. Увольнения последовали после того, как стало известно, что Смит в рамках расследования в отношении Трампа и штурма Капитолия отслеживал звонки сенаторов-республиканцев.
С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости выяснило, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
СМИ: ФБР уволило трех спецагентов, работавших над делом Трампа
8 октября, 23:42
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала