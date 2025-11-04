ФБР уволило агентов, участвовавших в расследовании дела Трампа, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США уволило четырех агентов, участвовавших в расследовании бывшего спецпрокурора Джека Смита в отношении президента Дональда Трампа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По информации агентства, один из уволенных агентов подвергся нападкам в соцсетях после того, как председатель юридического комитета сената США, республиканец Чак Грассли обнародовал более 1000 страниц повесток из расследования Смита.
Еще один агент был отстранен от работы несколько недель назад, вскоре после того, как Грассли опубликовал другие документы, якобы доказывающие, что Смит запрашивал историю звонков восьми республиканских сенаторов и одного члена палаты представителей до и после штурма Капитолия 6 января 2021 года.
С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости выяснило, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
