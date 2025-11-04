ФБР уволило агентов, участвовавших в расследовании дела Трампа, пишут СМИ

Еще один агент был отстранен от работы несколько недель назад, вскоре после того, как Грассли опубликовал другие документы, якобы доказывающие, что Смит запрашивал историю звонков восьми республиканских сенаторов и одного члена палаты представителей до и после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости выяснило, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".